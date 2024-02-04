04 февраля 2024
03 февраля 2024

В столицу ЯНАО из Екатеринбурга вылетел самолет с технической проблемой

В Салехард прилетел самолет из Екатеринбурга с проблемой кондиционирования
© Служба новостей «URA.RU»
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В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Салехард, обнаружили техническую проблему Фото:

В аэропорт Салехарда (ЯНАО) 5 февраля прилетел самолет из Екатеринбурга, у которого обнаружили проблему с системой кондиционирования. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Зона ответственности Екатеринбургского РЦ ЕС ОРВД. Доложил о проблеме с системой кондиционирования. Сигналы срочность, бедствие, предупреждение об опасности не объявлял. Рекомендация ЦУП продолжить полет на аэродром назначения Салехард. Самолет RRJ95, RA-89088, рейс LLM121, маршрут Екатеринбург — Салехард, эксплуатант АО «АТК «Ямал»», — говорится в сообщении.

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В аэропорт Салехарда (ЯНАО) 5 февраля прилетел самолет из Екатеринбурга, у которого обнаружили проблему с системой кондиционирования. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Зона ответственности Екатеринбургского РЦ ЕС ОРВД. Доложил о проблеме с системой кондиционирования. Сигналы срочность, бедствие, предупреждение об опасности не объявлял. Рекомендация ЦУП продолжить полет на аэродром назначения Салехард. Самолет RRJ95, RA-89088, рейс LLM121, маршрут Екатеринбург — Салехард, эксплуатант АО «АТК «Ямал»», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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