В столицу ЯНАО из Екатеринбурга вылетел самолет с технической проблемой

В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Салехард, обнаружили техническую проблему
В аэропорт Салехарда (ЯНАО) 5 февраля прилетел самолет из Екатеринбурга, у которого обнаружили проблему с системой кондиционирования. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.
«Зона ответственности Екатеринбургского РЦ ЕС ОРВД. Доложил о проблеме с системой кондиционирования. Сигналы срочность, бедствие, предупреждение об опасности не объявлял. Рекомендация ЦУП продолжить полет на аэродром назначения Салехард. Самолет RRJ95, RA-89088, рейс LLM121, маршрут Екатеринбург — Салехард, эксплуатант АО «АТК «Ямал»», — говорится в сообщении.
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