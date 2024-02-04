04 февраля 2024
03 февраля 2024

В селе ЯНАО новая врачебная амбулатория приняла первых пациентов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Для оказания первой медпомощи жителям села Кутопьюган открылась врачебная амбулатория Фото:

В селе Кутопьюган Надымского района (ЯНАО) открылась новая врачебная амбулатория, куда уже обратились пациенты. Как сообщили 5 февраля в пресс-службе правительства региона, в оборудованных кабинетах можно проводить диспансеризацию и хирургические манипуляции.

«В селе Кутопьюган новая врачебная амбулатория принимает первых пациентов. В здании есть процедурный, прививочный и смотровой кабинеты. Рабочие места для фельдшеров и акушерки оборудованы современным диагностическим оборудованием, которые позволяют проводить диспансеризацию и различные хирургические манипуляции», — уточнили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в амбулатории созданы комфортные условия для работы медиков: имеется комната отдыха медперсонала. Кроме того, созданы условия для маломобильных граждан. Кабинеты оснащены портативным аппаратом ЭКГ, экспресс-анализатором определения уровня холестерина в крови, тонометром для измерения внутриглазного давления и другим, необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи.

Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждениях округа с начала 2024 года пройдут сокращения сотрудников. Кроме того, департамент здравоохранения ЯНАО разработал реформу больниц в селах и поселках, которые сменят статус на врачебные амбулатории.

Здание амбулатории оснащено всеми необходимыми условиями для маломобильных граждан
Здание амбулатории оснащено всеми необходимыми условиями для маломобильных граждан
Фото:

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В селе Кутопьюган Надымского района (ЯНАО) открылась новая врачебная амбулатория, куда уже обратились пациенты. Как сообщили 5 февраля в пресс-службе правительства региона, в оборудованных кабинетах можно проводить диспансеризацию и хирургические манипуляции. «В селе Кутопьюган новая врачебная амбулатория принимает первых пациентов. В здании есть процедурный, прививочный и смотровой кабинеты. Рабочие места для фельдшеров и акушерки оборудованы современным диагностическим оборудованием, которые позволяют проводить диспансеризацию и различные хирургические манипуляции», — уточнили в пресс-службе. В правительстве отметили, что в амбулатории созданы комфортные условия для работы медиков: имеется комната отдыха медперсонала. Кроме того, созданы условия для маломобильных граждан. Кабинеты оснащены портативным аппаратом ЭКГ, экспресс-анализатором определения уровня холестерина в крови, тонометром для измерения внутриглазного давления и другим, необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи. Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждениях округа с начала 2024 года пройдут сокращения сотрудников. Кроме того, департамент здравоохранения ЯНАО разработал реформу больниц в селах и поселках, которые сменят статус на врачебные амбулатории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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