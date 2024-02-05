ОАЭ познакомят с культурой Ямала

Перспективным партнером ЯНАО в международном взаимодействии могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного правительства.
«Весной в ОАЭ планируется проведение ряда мероприятий, посвященных Неделе Северной культуры. Также сейчас рассматривается возможность установления деловых контактов для обсуждения экспорта окружной продовольственной продукции на рынок ОАЭ», — сообщили в пресс-релизе правительства ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало о рабочей поездке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в республику Сербия. В ходе международной встречи был подписан ряд договоров о взаимном сотрудничестве между ЯНАО и Сербией.
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