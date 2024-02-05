05 февраля 2024

ОАЭ познакомят с культурой Ямала

ЯНАО планирует весной установить деловые и культурные связи с ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
ОАЭ и ЯНАО установят деловые контакты Фото:

Перспективным партнером ЯНАО в международном взаимодействии могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Весной в ОАЭ планируется проведение ряда мероприятий, посвященных Неделе Северной культуры. Также сейчас рассматривается возможность установления деловых контактов для обсуждения экспорта окружной продовольственной продукции на рынок ОАЭ», — сообщили в пресс-релизе правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о рабочей поездке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в республику Сербия. В ходе международной встречи был подписан ряд договоров о взаимном сотрудничестве между ЯНАО и Сербией.

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Перспективным партнером ЯНАО в международном взаимодействии могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Весной в ОАЭ планируется проведение ряда мероприятий, посвященных Неделе Северной культуры. Также сейчас рассматривается возможность установления деловых контактов для обсуждения экспорта окружной продовольственной продукции на рынок ОАЭ», — сообщили в пресс-релизе правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о рабочей поездке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в республику Сербия. В ходе международной встречи был подписан ряд договоров о взаимном сотрудничестве между ЯНАО и Сербией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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