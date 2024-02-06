Стало известно, зачем американский журналист Карлсон приехал в Россию

Американский журналист Карлсон может преподавать для российских медийщиков

06 февраля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон может поделиться своим опытом с российскими медийщиками Фото: Lynne Sladky/AP/TASS Американский тележурналист Такер Карлсон, который накануне прилетел в Москву, может выступить с лекцией для российских специалистов в сфере медиа и PR. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа». Новость по теме О чем Путин беседовал с западными журналистами «В Мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления», — заявила пресс-служба проекта в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти боятся, что Карлсон возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков не стал сообщать о том, где именно находится американский тележурналист.

Американский тележурналист Такер Карлсон, который накануне прилетел в Москву, может выступить с лекцией для российских специалистов в сфере медиа и PR. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа». «В Мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления», — заявила пресс-служба проекта в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти боятся, что Карлсон возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков не стал сообщать о том, где именно находится американский тележурналист.