Стало известно, зачем американский журналист Карлсон приехал в Россию

Американский журналист Карлсон может преподавать для российских медийщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Такер Карлсон может поделиться своим опытом с российскими медийщиками Фото:

Американский тележурналист Такер Карлсон, который накануне прилетел в Москву, может выступить с лекцией для российских специалистов в сфере медиа и PR. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа».

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«В Мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления», — заявила пресс-служба проекта в беседе с корреспондентом URA.RU.

Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти боятся, что Карлсон возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков не стал сообщать о том, где именно находится американский тележурналист.

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Американский тележурналист Такер Карлсон, который накануне прилетел в Москву, может выступить с лекцией для российских специалистов в сфере медиа и PR. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального проекта «Мастерская новых медиа». «В Мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления», — заявила пресс-служба проекта в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее сообщалось о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти боятся, что Карлсон возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков не стал сообщать о том, где именно находится американский тележурналист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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