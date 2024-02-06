На тюменских трассах станет больше нарядов ДПС

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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, полиция, гибдд, дпс, гаи
Сотрудников Госавтоинспекции станет больше на федеральных и региональных дорогах Фото:

В Тюменской области на трассах вырастет количество нарядов ДПС. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер.

«Мы обсудили мероприятия, которые в ближайшее время будут реализованы с учетом сезонности и погодных условий. <…> Самое основное — это увеличение плотности нарядов на региональных и федеральных дорогах. Именно здесь, как свидетельствует статистика, происходит наибольшее количество аварий с тяжкими последствиями», — приводит слова Миллера инфоцентр регионального правительства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водителей начнут наказывать за разговоры по телефону во время движения. На улицах города могут появиться камеры видеофиксации, которые будут отслеживать, чем заняты тюменцы за рулем.

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В Тюменской области на трассах вырастет количество нарядов ДПС. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер. «Мы обсудили мероприятия, которые в ближайшее время будут реализованы с учетом сезонности и погодных условий. <…> Самое основное — это увеличение плотности нарядов на региональных и федеральных дорогах. Именно здесь, как свидетельствует статистика, происходит наибольшее количество аварий с тяжкими последствиями», — приводит слова Миллера инфоцентр регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водителей начнут наказывать за разговоры по телефону во время движения. На улицах города могут появиться камеры видеофиксации, которые будут отслеживать, чем заняты тюменцы за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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