На тюменских трассах станет больше нарядов ДПС

В Тюменской области на трассах вырастет количество нарядов ДПС. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер.
«Мы обсудили мероприятия, которые в ближайшее время будут реализованы с учетом сезонности и погодных условий. <…> Самое основное — это увеличение плотности нарядов на региональных и федеральных дорогах. Именно здесь, как свидетельствует статистика, происходит наибольшее количество аварий с тяжкими последствиями», — приводит слова Миллера инфоцентр регионального правительства.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водителей начнут наказывать за разговоры по телефону во время движения. На улицах города могут появиться камеры видеофиксации, которые будут отслеживать, чем заняты тюменцы за рулем.
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