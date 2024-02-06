На тюменских трассах станет больше нарядов ДПС

06 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Сотрудников Госавтоинспекции станет больше на федеральных и региональных дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области на трассах вырастет количество нарядов ДПС. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер. «Мы обсудили мероприятия, которые в ближайшее время будут реализованы с учетом сезонности и погодных условий. <…> Самое основное — это увеличение плотности нарядов на региональных и федеральных дорогах. Именно здесь, как свидетельствует статистика, происходит наибольшее количество аварий с тяжкими последствиями», — приводит слова Миллера инфоцентр регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водителей начнут наказывать за разговоры по телефону во время движения. На улицах города могут появиться камеры видеофиксации, которые будут отслеживать, чем заняты тюменцы за рулем.

В Тюменской области на трассах вырастет количество нарядов ДПС. Об этом рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер. «Мы обсудили мероприятия, которые в ближайшее время будут реализованы с учетом сезонности и погодных условий. <…> Самое основное — это увеличение плотности нарядов на региональных и федеральных дорогах. Именно здесь, как свидетельствует статистика, происходит наибольшее количество аварий с тяжкими последствиями», — приводит слова Миллера инфоцентр регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водителей начнут наказывать за разговоры по телефону во время движения. На улицах города могут появиться камеры видеофиксации, которые будут отслеживать, чем заняты тюменцы за рулем.