В Тюмени образовались девятибалльные пробки
В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять из 10 десяти баллов.
«Тюмень, 18:15. Пробки в городе — 9 из 10 баллов», — указано на сайте сервиса.
Движение затруднено на центральных улицах. В том числе, на Профсоюзной, Челюскинцев, Советской, Республики, Ленина, 50 лет Октября, Мориса Тереза, Мельникайте. Также пробки наблюдаются на Тимуровцев, Федюнинского, Широтной, Монтажников, Московском тракте, Полевой, Чаркова.
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