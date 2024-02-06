Тюмень сковали вечерние пробки. Скрин

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В Тюмени образовались девятибалльные пробки Фото:

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять из 10 десяти баллов.

«Тюмень, 18:15. Пробки в городе — 9 из 10 баллов», — указано на сайте сервиса.

Движение затруднено на центральных улицах. В том числе, на Профсоюзной, Челюскинцев, Советской, Республики, Ленина, 50 лет Октября, Мориса Тереза, Мельникайте. Также пробки наблюдаются на Тимуровцев, Федюнинского, Широтной, Монтажников, Московском тракте, Полевой, Чаркова.

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В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять из 10 десяти баллов. «Тюмень, 18:15. Пробки в городе — 9 из 10 баллов», — указано на сайте сервиса. Движение затруднено на центральных улицах. В том числе, на Профсоюзной, Челюскинцев, Советской, Республики, Ленина, 50 лет Октября, Мориса Тереза, Мельникайте. Также пробки наблюдаются на Тимуровцев, Федюнинского, Широтной, Монтажников, Московском тракте, Полевой, Чаркова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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