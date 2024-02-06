Экс-кандидат в президенты Казахстана объяснил перестановки в правительстве страны

Политолог Косанов: новый премьер Казахстана ответит за строительство ТЭЦ РФ

07 февраля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Амиржан Косанов призвал к дружбе с РФ Фото: Иван Некрасов © URA.RU Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенев будет поддерживать отношения с Россией. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU казахстанский политик, кандидат в президенты 2019 года Амиржан Косанов. Новым премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов. Он заявил, что основной задачей властей станет поддержка бизнеса. Глава правительства РФ Михаил Мишустин первым поздравил Бектенова с назначением. «Что касается его отношения к России, то тот факт, что первый телефонный разговор состоялся с премьер-министром РФ Мишустиным говорит сам за себя и о многом. Являясь историческими соседями, Казахстан и Россия просто обречены жить дружно», — заявил Амиржан Косанов. Также Бектенев будет курировать работу по совместным c РФ проектам (в частности, строительство ТЭЦ в трех городах страны), сказал URA.RU политолог, директор Общественного фонда «Кемел арна» (Казахстан) Замир Каражанов. «Он будет только курировать этот вопрос, контролировать, чтобы проект, который был запущен, реализовался», — отметил Замир Каражанов. Новость по теме О чем Путин и Токаев договорились в Астане Новый премьер-министр также будет заниматься вопросами борьбы с коррупцией, уверен политолог. «Назначение такого человека было ответом на ожидания общества. Он в прошлом возглавлял Агентство по противодействию коррупции. Эту работу она тоже будет курировать на своем новом посту. Тем более, что у нас за два последние года, действительно, проводилась работа, по статье о коррупции было много задержаний, даже среди высокопоставленных граждан», — подчеркнул Каражанов. По словам Косанова, новому премьеру придется плотно заняться экономикой страны. «Ему нужно будет расширить свое поле деятельности, сосредоточившись именно на решении экономических проблем. Тем более, что многие важные экономические решения требуют политической воли. Без принятия, пусть и непопулярных, но столь необходимых решительных мер, стране из кризиса не выйти, а само правительство просто будет обречено», — заключил бывший кандидат в президенты. 9 ноября президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин подписали план совместных действий двух стран. Он рассчитан на 2024—2026 годы. Между министерствами стран был подписан меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенев будет поддерживать отношения с Россией. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU казахстанский политик, кандидат в президенты 2019 года Амиржан Косанов. Новым премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов. Он заявил, что основной задачей властей станет поддержка бизнеса. Глава правительства РФ Михаил Мишустин первым поздравил Бектенова с назначением. «Что касается его отношения к России, то тот факт, что первый телефонный разговор состоялся с премьер-министром РФ Мишустиным говорит сам за себя и о многом. Являясь историческими соседями, Казахстан и Россия просто обречены жить дружно», — заявил Амиржан Косанов. Также Бектенев будет курировать работу по совместным c РФ проектам (в частности, строительство ТЭЦ в трех городах страны), сказал URA.RU политолог, директор Общественного фонда «Кемел арна» (Казахстан) Замир Каражанов. «Он будет только курировать этот вопрос, контролировать, чтобы проект, который был запущен, реализовался», — отметил Замир Каражанов. Новый премьер-министр также будет заниматься вопросами борьбы с коррупцией, уверен политолог. «Назначение такого человека было ответом на ожидания общества. Он в прошлом возглавлял Агентство по противодействию коррупции. Эту работу она тоже будет курировать на своем новом посту. Тем более, что у нас за два последние года, действительно, проводилась работа, по статье о коррупции было много задержаний, даже среди высокопоставленных граждан», — подчеркнул Каражанов. По словам Косанова, новому премьеру придется плотно заняться экономикой страны. «Ему нужно будет расширить свое поле деятельности, сосредоточившись именно на решении экономических проблем. Тем более, что многие важные экономические решения требуют политической воли. Без принятия, пусть и непопулярных, но столь необходимых решительных мер, стране из кризиса не выйти, а само правительство просто будет обречено», — заключил бывший кандидат в президенты. 9 ноября президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин подписали план совместных действий двух стран. Он рассчитан на 2024—2026 годы. Между министерствами стран был подписан меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана