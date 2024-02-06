Курганский депутат ГД Лисовский заявил, что бизнесмены экономят на яйцах. Видео

07 февраля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Лисовский назвал потерю нескольких тысяч яиц несущественной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский предположил, что бизнесмены решили сэкономить на утилизации куриных яиц. Об этом политик сообщил парламентскому телевидению Думы. «Продукты питания имеют свойство портиться. Куриные яйца нужно было утилизировать достойным образом, но кто-то решил сэкономить на утилизации и просто выкинуть продукт в воду», — рассказал телевидению Лисовский. Сам же Лисовский напомнил бизнесменам, что продукты без утилизации могут испортиться. Поэтому уничтожение товара необходимо проводит в соответствии с требованиями. Депутат высказался по поводу свалки куриных яиц в Омской области. Там предприниматели решили не уничтожать товар, а просто избавляться от него. По информации с сайта парламентского телевидения, юридическим лицам, которые устроили свалку, грозит штраф до 400 тысяч рублей. Лисовский также заявил, что не стоит переживать из-за выброшенных куриных яиц, так как в Российской Федерации замечен достаток данного продукта. По данным, которые привел депутат ГД, в год россияне едят до 45 миллиардов яиц, поэтому потеря нескольких тысяч не отразится на продовольственной безопасности жителей страны. Ранее URA.RU писало, что депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский называл управление ФАС вредителем. Все из-за того, что политик посчитал вмешательство ведомства в вопрос роста цен на яйца бессмысленным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский предположил, что бизнесмены решили сэкономить на утилизации куриных яиц. Об этом политик сообщил парламентскому телевидению Думы. «Продукты питания имеют свойство портиться. Куриные яйца нужно было утилизировать достойным образом, но кто-то решил сэкономить на утилизации и просто выкинуть продукт в воду», — рассказал телевидению Лисовский. Сам же Лисовский напомнил бизнесменам, что продукты без утилизации могут испортиться. Поэтому уничтожение товара необходимо проводит в соответствии с требованиями. Депутат высказался по поводу свалки куриных яиц в Омской области. Там предприниматели решили не уничтожать товар, а просто избавляться от него. По информации с сайта парламентского телевидения, юридическим лицам, которые устроили свалку, грозит штраф до 400 тысяч рублей. Лисовский также заявил, что не стоит переживать из-за выброшенных куриных яиц, так как в Российской Федерации замечен достаток данного продукта. По данным, которые привел депутат ГД, в год россияне едят до 45 миллиардов яиц, поэтому потеря нескольких тысяч не отразится на продовольственной безопасности жителей страны. Ранее URA.RU писало, что депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский называл управление ФАС вредителем. Все из-за того, что политик посчитал вмешательство ведомства в вопрос роста цен на яйца бессмысленным.