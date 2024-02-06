Тюменский депутат предлагает Кологривого на роль молодого Жириновского

07 февраля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Молодого Жириновского может сыграть Никита Кологривый Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин предложил рассмотреть актера Никиту Кологривого, сыгравшего в нашумевшем сериале «Слово Пацана», на роль молодого Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем телеграмм-канале. «Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Да и по характеру, вроде, актер тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно, сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика», — написал Иван Вершинин в телеграмме. Депутат также надеется, что фильм в итоге получится художественным и не станет пародией. Известно рабочее название картины «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота», а режиссером фильма станет Александр Баранов, который ранее режиссировал фильмы: «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и «Екатерина».

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин предложил рассмотреть актера Никиту Кологривого, сыгравшего в нашумевшем сериале «Слово Пацана», на роль молодого Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем телеграмм-канале. «Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Да и по характеру, вроде, актер тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно, сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика», — написал Иван Вершинин в телеграмме. Депутат также надеется, что фильм в итоге получится художественным и не станет пародией. Известно рабочее название картины «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота», а режиссером фильма станет Александр Баранов, который ранее режиссировал фильмы: «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и «Екатерина».