Тюменский депутат предлагает Кологривого на роль молодого Жириновского

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин предложил рассмотреть актера Никиту Кологривого, сыгравшего в нашумевшем сериале «Слово Пацана», на роль молодого Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
«Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Да и по характеру, вроде, актер тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно, сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика», — написал Иван Вершинин в телеграмме. Депутат также надеется, что фильм в итоге получится художественным и не станет пародией.
Известно рабочее название картины «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота», а режиссером фильма станет Александр Баранов, который ранее режиссировал фильмы: «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и «Екатерина».
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