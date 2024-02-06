06 февраля 2024

Тюменский депутат предлагает Кологривого на роль молодого Жириновского

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, жириновский владимир, лдпр
Молодого Жириновского может сыграть Никита Кологривый Фото:

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин предложил рассмотреть актера Никиту Кологривого, сыгравшего в нашумевшем сериале «Слово Пацана», на роль молодого Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

«Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Да и по характеру, вроде, актер тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно, сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика», — написал Иван Вершинин в телеграмме. Депутат также надеется, что фильм в итоге получится художественным и не станет пародией.

Известно рабочее название картины «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота», а режиссером фильма станет Александр Баранов, который ранее режиссировал фильмы: «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и «Екатерина».

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Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин предложил рассмотреть актера Никиту Кологривого, сыгравшего в нашумевшем сериале «Слово Пацана», на роль молодого Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем телеграмм-канале. «Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Да и по характеру, вроде, актер тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно, сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика», — написал Иван Вершинин в телеграмме. Депутат также надеется, что фильм в итоге получится художественным и не станет пародией. Известно рабочее название картины «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота», а режиссером фильма станет Александр Баранов, который ранее режиссировал фильмы: «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и «Екатерина».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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