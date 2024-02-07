В Тюменской области опекуна обвинили в изнасиловании ребенка

08 февраля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до 15 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Исетском районе (Тюменская область) мужчину обвинили в сексуальном насилии над 15-летним мальчиком, который находился у него под опекой. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «В Исетском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего опекаемого им мальчика (п. „а“ ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ). Как следует из предъявленного обвинения, насильственные действия подсудимый совершал в отношении 15-летнего мальчика на протяжении нескольких лет», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что когда потерпевшему исполнилось 18 лет, он обратился в полицию. Так как переживал, что в семье, где он воспитывался, остались другие дети. Житель Исетского района был задержан силовиками. Вину в предъявленном обвинении он отрицает. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее агентство писало о том, что из США в Москву доставили мужчину, который 10 лет скрывался после изнасилования ребенка в Тюмени. В июле 2014 года мужчина совершил насилие над девятилетним мальчиком. Спустя несколько лет он покинул территорию Российской Федерации и скрылся в Америке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Исетском районе (Тюменская область) мужчину обвинили в сексуальном насилии над 15-летним мальчиком, который находился у него под опекой. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «В Исетском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего опекаемого им мальчика (п. „а“ ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ). Как следует из предъявленного обвинения, насильственные действия подсудимый совершал в отношении 15-летнего мальчика на протяжении нескольких лет», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что когда потерпевшему исполнилось 18 лет, он обратился в полицию. Так как переживал, что в семье, где он воспитывался, остались другие дети. Житель Исетского района был задержан силовиками. Вину в предъявленном обвинении он отрицает. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее агентство писало о том, что из США в Москву доставили мужчину, который 10 лет скрывался после изнасилования ребенка в Тюмени. В июле 2014 года мужчина совершил насилие над девятилетним мальчиком. Спустя несколько лет он покинул территорию Российской Федерации и скрылся в Америке.