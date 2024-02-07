Тюменского педофила, находящегося в розыске Интерпола, доставили из США в Москву

Из США в Москву доставили мужчину, который 10 лет скрывался после изнасилования ребенка в Тюмени. Об этом сообщает портал «МВД Медиа»
«В результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен мужчина, находившийся в международном розыске за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Длительное время обвиняемый скрывался в США», — говорится в сообщении.
По данным МВД, в июле 2014 года мужчина совершил насилие над девятилетним мальчиком в Тюмени. Он был объявлен в международный розыск. В настоящий момент мужчина находится в Москве.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.