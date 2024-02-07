07 февраля 2024

Тюменского педофила, находящегося в розыске Интерпола, доставили из США в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Мужчина 10 лет скрывался от правосудия на территории США Фото:

Из США в Москву доставили мужчину, который 10 лет скрывался после изнасилования ребенка в Тюмени. Об этом сообщает портал «МВД Медиа»

«В результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен мужчина, находившийся в международном розыске за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Длительное время обвиняемый скрывался в США», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в июле 2014 года мужчина совершил насилие над девятилетним мальчиком в Тюмени. Он был объявлен в международный розыск. В настоящий момент мужчина находится в Москве.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из США в Москву доставили мужчину, который 10 лет скрывался после изнасилования ребенка в Тюмени. Об этом сообщает портал «МВД Медиа» «В результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен мужчина, находившийся в международном розыске за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Длительное время обвиняемый скрывался в США», — говорится в сообщении. По данным МВД, в июле 2014 года мужчина совершил насилие над девятилетним мальчиком в Тюмени. Он был объявлен в международный розыск. В настоящий момент мужчина находится в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...