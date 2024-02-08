Рада Русских объяснила, почему принесла в ЦИК всего 476 подписей

Рада Русских принесла в ЦИК 476 подписей ради формальности
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Рада Русских планирует и дальше двигаться в сфере политики
Рада Русских планирует и дальше двигаться в сфере политики Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявила, что принесла в ЦИК 476 подписей ради формальности. На самом деле она собрала необходимое количество — свыше 300 тысяч. Об этом она заявила на заседании Центральной избирательной комиссии России.

«Мы хотели изучить процесс и успели это сделать. Не хотели вас грузить глупыми бумажками, сдавать макулатуру и проявлять неуважение ко времени, поэтому мы сдали формальную цифру. Мы собрали больше подписей, мы их не привезли, часть из них не заверили — самое сложное оказалось нотариально их заверить», — пояснила блогер. Прямая трансляция с заседания шла на сайте ЦИК РФ.

Участвовать в выборах президента России Русских решила в декабре 2023 года. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч подписей. Член ЦИК Николай Левичев заявил, что блогер собрала всего 0,16% подписей, хотя сама Рада утверждала, что набрала 300 467. Сегодня, 8 февраля, стало известно, что Раде Русских отказали в регистрации кандидатом в президенты России. О том, кто такая Рада Русских, — в материале URA.RU.

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Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявила, что принесла в ЦИК 476 подписей ради формальности. На самом деле она собрала необходимое количество — свыше 300 тысяч. Об этом она заявила на заседании Центральной избирательной комиссии России. «Мы хотели изучить процесс и успели это сделать. Не хотели вас грузить глупыми бумажками, сдавать макулатуру и проявлять неуважение ко времени, поэтому мы сдали формальную цифру. Мы собрали больше подписей, мы их не привезли, часть из них не заверили — самое сложное оказалось нотариально их заверить», — пояснила блогер. Прямая трансляция с заседания шла на сайте ЦИК РФ. Участвовать в выборах президента России Русских решила в декабре 2023 года. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч подписей. Член ЦИК Николай Левичев заявил, что блогер собрала всего 0,16% подписей, хотя сама Рада утверждала, что набрала 300 467. Сегодня, 8 февраля, стало известно, что Раде Русских отказали в регистрации кандидатом в президенты России. О том, кто такая Рада Русских, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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