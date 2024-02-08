В ЯНАО отправили в колонию мать, зарезавшую сына

В ЯНАО суд вынес приговор женщине, которая в ночь на 7 января 2023 года ударила сына ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В ночь на 7 января 2023 года, в ходе длительного распития спиртных напитков, женщина, вооружившись ножом, нанесла им удар в область груди потерпевшему. Приговором суда виновной назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Происшествие произошло в Тазовском районе больше года назад, в ходе застолья 57-летняя мать убила сына 1987 года рождения. После совершения преступления она сама рассказала о нем родственникам и сотрудникам полиции. Расследованием уголовного дела занимались следователи следственного управления. Убитый сын был неоднократно судим.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.