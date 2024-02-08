В ЯНАО отправили в колонию мать, зарезавшую сына

В ЯНАО суд приговорил к шести годам колонии мать, которая убила сына

09 февраля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Жительницу села Гыда суд приговорил к шести годам колонии за убийство сына Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО суд вынес приговор женщине, которая в ночь на 7 января 2023 года ударила сына ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В ночь на 7 января 2023 года, в ходе длительного распития спиртных напитков, женщина, вооружившись ножом, нанесла им удар в область груди потерпевшему. Приговором суда виновной назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Происшествие произошло в Тазовском районе больше года назад, в ходе застолья 57-летняя мать убила сына 1987 года рождения. После совершения преступления она сама рассказала о нем родственникам и сотрудникам полиции. Расследованием уголовного дела занимались следователи следственного управления. Убитый сын был неоднократно судим.

В ЯНАО суд вынес приговор женщине, которая в ночь на 7 января 2023 года ударила сына ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В ночь на 7 января 2023 года, в ходе длительного распития спиртных напитков, женщина, вооружившись ножом, нанесла им удар в область груди потерпевшему. Приговором суда виновной назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Происшествие произошло в Тазовском районе больше года назад, в ходе застолья 57-летняя мать убила сына 1987 года рождения. После совершения преступления она сама рассказала о нем родственникам и сотрудникам полиции. Расследованием уголовного дела занимались следователи следственного управления. Убитый сын был неоднократно судим.