09 января 2023
08 января 2023

В селе ЯНАО мать обвиняют в убийстве сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Женщина из ЯНАО обвиняется в убийстве сына Фото:

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО мать обвиняется в убийстве сына в процессе распития спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета.

«По данным следствия, в ночь с 6 на 7 января 2023 года в селе Гыда Тазовского района 57-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанесла удар ножом в область груди своему сыну, 1987 года рождения», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что мужчина скончался на месте, детали происшествия восстанавливают. Мера пресечения пока не избрана.

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В селе Гыда Тазовского района ЯНАО мать обвиняется в убийстве сына в процессе распития спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета. «По данным следствия, в ночь с 6 на 7 января 2023 года в селе Гыда Тазовского района 57-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанесла удар ножом в область груди своему сыну, 1987 года рождения», — говорится в сообщении. Там также добавили, что мужчина скончался на месте, детали происшествия восстанавливают. Мера пресечения пока не избрана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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