В селе ЯНАО мать обвиняют в убийстве сына

Женщина из ЯНАО обвиняется в убийстве сына
В селе Гыда Тазовского района ЯНАО мать обвиняется в убийстве сына в процессе распития спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета.
«По данным следствия, в ночь с 6 на 7 января 2023 года в селе Гыда Тазовского района 57-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанесла удар ножом в область груди своему сыну, 1987 года рождения», — говорится в сообщении.
Там также добавили, что мужчина скончался на месте, детали происшествия восстанавливают. Мера пресечения пока не избрана.
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