«Курганмашзавод» и Минобороны решают, как будет выглядеть новая БМП

Предприятие «Курганмашзавод» и Минобороны РФ разрабатывают новый облик для универсальной платформы БМП «Манул». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
«В настоящее время специалистами „Курганмашзавода“ совместно с Министерством обороны РФ ведутся работы по определению облика универсальной платформы БМП „Манул“. Разработки не останавливаются, несмотря на значительно возросшую нагрузку по исполнению гособоронзаказа», — сообщили в холдинге. В частности, на БМП планируют ставить более мощный, по сравнению с серийными БМП, турбированный двигатель УТД-32Т.
Ранее URA.RU писало, что сухопутные войска РФ заинтересовались БМП «Манул», которую производит «Курганмашзавод». Ее особенностями является расположение двигателя в передней части и необитаемый боевой модуль. Платформа создана на базе бронемашины БМП-3.
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