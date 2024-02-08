08 февраля 2024

«Курганмашзавод» и Минобороны решают, как будет выглядеть новая БМП

На «Курганмашзаводе» разрабатывают новый облик для БМП «Манул»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Курганмашзавод» совместно с Минобороны определяют облик новой БМП «Манул» Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Предприятие «Курганмашзавод» и Минобороны РФ разрабатывают новый облик для универсальной платформы БМП «Манул». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«В настоящее время специалистами „Курганмашзавода“ совместно с Министерством обороны РФ ведутся работы по определению облика универсальной платформы БМП „Манул“. Разработки не останавливаются, несмотря на значительно возросшую нагрузку по исполнению гособоронзаказа», — сообщили в холдинге. В частности, на БМП планируют ставить более мощный, по сравнению с серийными БМП, турбированный двигатель УТД-32Т.

Ранее URA.RU писало, что сухопутные войска РФ заинтересовались БМП «Манул», которую производит «Курганмашзавод». Ее особенностями является расположение двигателя в передней части и необитаемый боевой модуль. Платформа создана на базе бронемашины БМП-3.

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Предприятие «Курганмашзавод» и Минобороны РФ разрабатывают новый облик для универсальной платформы БМП «Манул». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «В настоящее время специалистами „Курганмашзавода“ совместно с Министерством обороны РФ ведутся работы по определению облика универсальной платформы БМП „Манул“. Разработки не останавливаются, несмотря на значительно возросшую нагрузку по исполнению гособоронзаказа», — сообщили в холдинге. В частности, на БМП планируют ставить более мощный, по сравнению с серийными БМП, турбированный двигатель УТД-32Т. Ранее URA.RU писало, что сухопутные войска РФ заинтересовались БМП «Манул», которую производит «Курганмашзавод». Ее особенностями является расположение двигателя в передней части и необитаемый боевой модуль. Платформа создана на базе бронемашины БМП-3.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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