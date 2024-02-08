В Новом Уренгое закупили технику для борьбы со снегом. Фото

09 февраля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Новую технику дорожники могут использовать и для уборки снега, и для ремонта дорог Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) закупили пять дополнительных единиц спецтехники для уборки снега и запустили новый асфальтовый завод. Как сообщил 9 февраля мэр города Андрей Воронов на своих страницах в соцсетях, поступившая техника может также использоваться в дорожно-строительных работах летом. «В 2023 году в город поступило пять машин, запустили новый асфальтовый завод, производительность которого — 120 тонн в час. Техника внесезонная: зимой задействована в борьбе со снегом, летом — в дорожно-строительных работах», — написал Воронов в своем telegram-канале. Глава города также отметил, что за пять лет автопарк дорожников был полностью обновлен. Всего муниципалитет получил 118 единиц спецтехники. Это позволило только за 2023 год отремонтировать 47 километров дорог. Ранее URA.RU сообщало, что к 50-летию Нового Уренгоя в городе появятся мини-футбольная арена, галерею-променад, культурный центр, медицинские объекты и дороги. Подготовку к празднованию обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава муниципалитета Воронов. Зимой новую спецтехнику можно применять зимой для уборки снега, летом для ремонта дорог Фото: telegram-канал Андрея Воронова, https://t.me/VORONOV89 Новому Уренгою передали асфальтовый завод, который ускоряет дорожные работы Фото: telegram-канал Андрея Воронова, https://t.me/VORONOV89 Всего в город за пять лет поступило 118 единиц спецтехники Фото: telegram-канал Андрея Воронова, https://t.me/VORONOV89

В Новом Уренгое (ЯНАО) закупили пять дополнительных единиц спецтехники для уборки снега и запустили новый асфальтовый завод. Как сообщил 9 февраля мэр города Андрей Воронов на своих страницах в соцсетях, поступившая техника может также использоваться в дорожно-строительных работах летом. «В 2023 году в город поступило пять машин, запустили новый асфальтовый завод, производительность которого — 120 тонн в час. Техника внесезонная: зимой задействована в борьбе со снегом, летом — в дорожно-строительных работах», — написал Воронов в своем telegram-канале. Глава города также отметил, что за пять лет автопарк дорожников был полностью обновлен. Всего муниципалитет получил 118 единиц спецтехники. Это позволило только за 2023 год отремонтировать 47 километров дорог. Ранее URA.RU сообщало, что к 50-летию Нового Уренгоя в городе появятся мини-футбольная арена, галерею-променад, культурный центр, медицинские объекты и дороги. Подготовку к празднованию обсудили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава муниципалитета Воронов.