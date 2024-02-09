Росфинмониторинг внес Удальцова в список экстремистов и террористов

09 февраля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Суд арестовал Удальцова до 15 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова внесли в список экстремистов и террористом. Информация об этом появилась на сайте в Росфинмониторинга. В список террористов и экстремистов внесли Сергея Удальцова. Об этом следует из данных ведомства . Новость по теме Чем известен Сергей Удальцов, обвиняемый в оправдании терроризма Ранее лидер «Левого фронта» Удальцов на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. Обвинения, предложенные следствием, он назвал бредом. Удальцов останется под стражей до 15 февраля в связи с расследованием по делу об оправдании терроризма. Ему грозит наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова внесли в список экстремистов и террористом. Информация об этом появилась на сайте в Росфинмониторинга. В список террористов и экстремистов внесли Сергея Удальцова. Об этом следует из данных ведомства. Ранее лидер «Левого фронта» Удальцов на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. Обвинения, предложенные следствием, он назвал бредом. Удальцов останется под стражей до 15 февраля в связи с расследованием по делу об оправдании терроризма. Ему грозит наказание от пяти до семи лет лишения свободы.