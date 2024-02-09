Росфинмониторинг внес Удальцова в список экстремистов и террористов

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Митинг против передачи Курил Японии. Москва, удальцов сергей
Суд арестовал Удальцова до 15 февраля Фото:

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова внесли в список экстремистов и террористом. Информация об этом появилась на сайте в Росфинмониторинга.

В список террористов и экстремистов внесли Сергея Удальцова. Об этом следует из данных ведомства.

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Чем известен Сергей Удальцов, обвиняемый в оправдании терроризма

Ранее лидер «Левого фронта» Удальцов на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. Обвинения, предложенные следствием, он назвал бредом. Удальцов останется под стражей до 15 февраля в связи с расследованием по делу об оправдании терроризма. Ему грозит наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

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Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова внесли в список экстремистов и террористом. Информация об этом появилась на сайте в Росфинмониторинга. В список террористов и экстремистов внесли Сергея Удальцова. Об этом следует из данных ведомства. Ранее лидер «Левого фронта» Удальцов на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. Обвинения, предложенные следствием, он назвал бредом. Удальцов останется под стражей до 15 февраля в связи с расследованием по делу об оправдании терроризма. Ему грозит наказание от пяти до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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