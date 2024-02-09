09 февраля 2024

Бастрыкин ищет виновных в деле о пожаре на газопроводе в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате происшествия пострадали два ребенка Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пожаре на газопроводе в Куединского районе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«По данным следствия, вечером 8 февраля на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района произошел пожар. Есть пострадавшие, среди которых дети. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела», — указано в telegram-канале СКР.

Пожар на газопроводе произошел 8 февраля. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка. Сейчас на лечении в Перми находятся трое взрослых и двое детей, их жизни вне опасности. К оказанию помощи подключился московский Центр имени Вишневского. В регионе возбудили уголовное из-за нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, к пожару привела разгерметизация газопровода. В Роспотребнадзоре отмечали, что в атмосфере не нашли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пожаре на газопроводе в Куединского районе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «По данным следствия, вечером 8 февраля на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района произошел пожар. Есть пострадавшие, среди которых дети. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела», — указано в telegram-канале СКР. Пожар на газопроводе произошел 8 февраля. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка. Сейчас на лечении в Перми находятся трое взрослых и двое детей, их жизни вне опасности. К оказанию помощи подключился московский Центр имени Вишневского. В регионе возбудили уголовное из-за нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, к пожару привела разгерметизация газопровода. В Роспотребнадзоре отмечали, что в атмосфере не нашли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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