Бастрыкин ищет виновных в деле о пожаре на газопроводе в Пермском крае

10 февраля 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

В результате происшествия пострадали два ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пожаре на газопроводе в Куединского районе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «По данным следствия, вечером 8 февраля на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района произошел пожар. Есть пострадавшие, среди которых дети. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела», — указано в telegram-канале СКР. Пожар на газопроводе произошел 8 февраля. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка. Сейчас на лечении в Перми находятся трое взрослых и двое детей, их жизни вне опасности. К оказанию помощи подключился московский Центр имени Вишневского. В регионе возбудили уголовное из-за нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, к пожару привела разгерметизация газопровода. В Роспотребнадзоре отмечали, что в атмосфере не нашли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пожаре на газопроводе в Куединского районе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «По данным следствия, вечером 8 февраля на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района произошел пожар. Есть пострадавшие, среди которых дети. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела», — указано в telegram-канале СКР. Пожар на газопроводе произошел 8 февраля. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка. Сейчас на лечении в Перми находятся трое взрослых и двое детей, их жизни вне опасности. К оказанию помощи подключился московский Центр имени Вишневского. В регионе возбудили уголовное из-за нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. По предварительным данным, к пожару привела разгерметизация газопровода. В Роспотребнадзоре отмечали, что в атмосфере не нашли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.