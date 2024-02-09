09 февраля 2024
08 февраля 2024

В городе ЯНАО после реновации открыли волонтерский центр. Видео

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Открытие волонтерского центра Алексея Вихарева. Екатеринбург, вихарев алексей, волонтерский центр алексея вихарева
Волонтерский центр Ноябрьска может использовать любое добровольческое объединение города Фото:

В Ноябрьске после капитального ремонта открыли городской волонтерский центр. Его площадь занимает почти 160 квадратных метров, на которых обустроены рабочие кабинеты, многофункциональный зал для лекториев, зал для проведения добровольческих мероприятий, кухонная зона с бытовой техникой и доступ для маломобильных групп граждан. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

«Сегодня после капитального ремонта открыли Городской волонтерский центр. На площади почти 160 квадратных метров обустроены рабочие кабинеты, два зала — многофункциональный для лекториев и для проведения добровольческих мероприятий. Также есть медиаоборудование, обустроена кухонная зона с бытовой техникой. Городской волонтерский центр полностью доступен для маломобильных ноябрян», — написал в своем telegram-канале Романов.

Ремонт и благоустройство стало доступно благодаря губернаторскому гранту. Теперь помещение может использовать любое добровольческое объединение, в Ноябрьске их насчитывается 48. Во время встреч, мероприятий обсуждения совместных планов волонтеров будет развлекать Добряша — самка попугая породы нимфа корелла, она стала постоянным обитателем и символом центра.

В селе Мужи Шурышкарского район ЯНАО открылся долгожданный для местных жителей объект — молодежно-спортивный центр. Как сообщили в правительстве региона, муниципалитет получил самый большой грант среди других на развитие молодежных пространств от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

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В Ноябрьске после капитального ремонта открыли городской волонтерский центр. Его площадь занимает почти 160 квадратных метров, на которых обустроены рабочие кабинеты, многофункциональный зал для лекториев, зал для проведения добровольческих мероприятий, кухонная зона с бытовой техникой и доступ для маломобильных групп граждан. Об этом сообщил глава города Алексей Романов. «Сегодня после капитального ремонта открыли Городской волонтерский центр. На площади почти 160 квадратных метров обустроены рабочие кабинеты, два зала — многофункциональный для лекториев и для проведения добровольческих мероприятий. Также есть медиаоборудование, обустроена кухонная зона с бытовой техникой. Городской волонтерский центр полностью доступен для маломобильных ноябрян», — написал в своем telegram-канале Романов. Ремонт и благоустройство стало доступно благодаря губернаторскому гранту. Теперь помещение может использовать любое добровольческое объединение, в Ноябрьске их насчитывается 48. Во время встреч, мероприятий обсуждения совместных планов волонтеров будет развлекать Добряша — самка попугая породы нимфа корелла, она стала постоянным обитателем и символом центра. В селе Мужи Шурышкарского район ЯНАО открылся долгожданный для местных жителей объект — молодежно-спортивный центр. Как сообщили в правительстве региона, муниципалитет получил самый большой грант среди других на развитие молодежных пространств от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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