В городе ЯНАО после реновации открыли волонтерский центр. Видео

10 февраля 2024 в 07:08 Размер текста - 17 +

Волонтерский центр Ноябрьска может использовать любое добровольческое объединение города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске после капитального ремонта открыли городской волонтерский центр. Его площадь занимает почти 160 квадратных метров, на которых обустроены рабочие кабинеты, многофункциональный зал для лекториев, зал для проведения добровольческих мероприятий, кухонная зона с бытовой техникой и доступ для маломобильных групп граждан. Об этом сообщил глава города Алексей Романов. «Сегодня после капитального ремонта открыли Городской волонтерский центр. На площади почти 160 квадратных метров обустроены рабочие кабинеты, два зала — многофункциональный для лекториев и для проведения добровольческих мероприятий. Также есть медиаоборудование, обустроена кухонная зона с бытовой техникой. Городской волонтерский центр полностью доступен для маломобильных ноябрян», — написал в своем telegram-канале Романов. Ремонт и благоустройство стало доступно благодаря губернаторскому гранту. Теперь помещение может использовать любое добровольческое объединение, в Ноябрьске их насчитывается 48. Во время встреч, мероприятий обсуждения совместных планов волонтеров будет развлекать Добряша — самка попугая породы нимфа корелла, она стала постоянным обитателем и символом центра. В селе Мужи Шурышкарского район ЯНАО открылся долгожданный для местных жителей объект — молодежно-спортивный центр. Как сообщили в правительстве региона, муниципалитет получил самый большой грант среди других на развитие молодежных пространств от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске после капитального ремонта открыли городской волонтерский центр. Его площадь занимает почти 160 квадратных метров, на которых обустроены рабочие кабинеты, многофункциональный зал для лекториев, зал для проведения добровольческих мероприятий, кухонная зона с бытовой техникой и доступ для маломобильных групп граждан. Об этом сообщил глава города Алексей Романов. «Сегодня после капитального ремонта открыли Городской волонтерский центр. На площади почти 160 квадратных метров обустроены рабочие кабинеты, два зала — многофункциональный для лекториев и для проведения добровольческих мероприятий. Также есть медиаоборудование, обустроена кухонная зона с бытовой техникой. Городской волонтерский центр полностью доступен для маломобильных ноябрян», — написал в своем telegram-канале Романов. Ремонт и благоустройство стало доступно благодаря губернаторскому гранту. Теперь помещение может использовать любое добровольческое объединение, в Ноябрьске их насчитывается 48. Во время встреч, мероприятий обсуждения совместных планов волонтеров будет развлекать Добряша — самка попугая породы нимфа корелла, она стала постоянным обитателем и символом центра. В селе Мужи Шурышкарского район ЯНАО открылся долгожданный для местных жителей объект — молодежно-спортивный центр. Как сообщили в правительстве региона, муниципалитет получил самый большой грант среди других на развитие молодежных пространств от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.