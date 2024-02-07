Война за акции: чем обернется спор Генпрокуратуры и ЧЭМК

Почему в Челябинске не радуются национализации электрометаллургического комбината

07 февраля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Первое заседание суда по делу об акциях ЧЭМК состоится 19 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новость о фактически запущенном процессе национализации ряда заводов промышленной группы ЧЭМК стала неожиданностью не только для коллективов предприятия в Свердловской и Челябинской области, но и для многих представителей властных и промышленных кругов. Претензии Генпрокуратуры могут серьезно повлиять на политические и экономические расклады в Челябинской области. В предыстории произошедшего и возможных последствиях для жителей региона разбиралось URA.RU. Новость по теме Генпрокуратура добилась ареста акций и имущества группы ЧЭМК Генпрокуратура через суд потребовала вернуть государству акции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», подконтрольных промышленной группе ЧЭМК Юрия Антипова. Иск поступил в Арбитражный суд Свердловской области 5 февраля, зарегистрирован на следующий день. А уже 7 февраля — беспрецедентно быстро — были приняты столь же беспрецедентно жесткие обеспечительные меры. Как следует из материалов дела, которое рассматривает Арбитражный суд Свердловской области, арестованы были не только ценные бумаги, но также движимое и недвижимое имущество предприятий. Их руководителям запрещено принимать решения по выплате или невыплате дивидендов и сделки с имуществом. Также запрещено вносить изменения в реестр акционеров и в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления. Исключение сделано лишь для средств, без которых производство попросту остановится, в том числе перечислений по кредитным и лизинговым платежам, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Предприятие финансирует бесплатные занятия спортом для тысяч челябинских детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне текущей политической и экономической ситуации происходящее становится сильнейшим фактором неопределенности не только для нынешних собственников компании, но и для крупных социальных проектов, реализуемых компанией в Челябинской области. «К примеру, сегодня только в центрах дзюдо олимпийца Дениса Ярцева, финансируемых ЧЭМК, бесплатно занимаются несколько тысяч детей и подростков. Капитально отремонтированный комбинатом лагерь отдыха на озере Акакуль является центром оздоровления и спортивной подготовки для детей практически всего Челябинска. Что будет с реконструкцией главного бассейна столицы области „Электрометаллург“, которая сейчас в разгаре и оплачивается за счет средств компании — ее завершения челябинцы ждали к осени. Строительство спортшколы в Чурилово тоже подвисло?» — замечает политолог Александр Юрин. На кону судьбы десятков тысяч работников ЧЭМК и заводов группы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В иске, размещенном в базе суда (имеется также в распоряжении URA.RU) надзорное ведомство не приводит обоснований заявленных требований. При этом каких-либо скандалов, экономических споров или срывов договоров поставок за ЧЭМК в последние годы не числится. Несмотря на санкции, продолжается модернизация производства и реализация экологических проектов. Больше того, на заводах компании не только сохранили численность работников, но и несколько раз проиндексировали зарплату. «ЧЭМК на протяжении ряда долгих лет показывает себя как стабильно работающее, одно из крупнейших в городе, предприятие. Объемы производства растут, все обязательства, в том числе социальные выполняются. При этом комбинат играет очень важную роль в секторе отечественной экономики и никогда не подводил российскую промышленность. Поэтому эта история вызывает некоторое недоумение. ЧЭМК судя по всему, готовят к национализации. Но в России уже предостаточно государственных экономических образований. Зачем сейчас создавать новые? Если вспомнить историю российской экономики, то казенные предприятия по большей части работали менее эффективно, чем, к примеру, демидовские заводы», — говорит арбитражный управляющий Евгений Медведев. Ферросплавы ЧЭМК бесперебойно поступали металлургическим предприятиям РФ, в том числе исполняющим оборонные заказы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Но, помимо социального и экономического аспектов, у происходящего есть и политический. «Прежде всего, удар по Юрию Антипову, который несколько лет назад завершил раздел бизнес-развод с Александром Аристовым. Но национализация такого крупного актива (если она случится) в любом случае запустит „волны по кругу“ многих процессов в региональной политике и экономике, не может не вызывать беспокойство в коллективах, насчитывающих десятки тысяч человек. Удивляет, что все происходит во время важных выборных кампаний: президентской, губернаторской и прямых выборов в гордуму Челябинска. Больше того, в преддверии ожидаемого визита в Челябинск Владимира Путина», — считает политолог Александр Мельников. В пресс-службе собственно ЧЭМК, по сути, воздержались от каких-либо оценок происходящего. Ограничившись лишь словами о том, что «всегда готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство и не сомневаются в конечном торжестве закона». Как будут развиваться события в дальнейшем, станет понятнее 19 февраля — на эту дату назначено первое заседание по делу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новость о фактически запущенном процессе национализации ряда заводов промышленной группы ЧЭМК стала неожиданностью не только для коллективов предприятия в Свердловской и Челябинской области, но и для многих представителей властных и промышленных кругов. Претензии Генпрокуратуры могут серьезно повлиять на политические и экономические расклады в Челябинской области. В предыстории произошедшего и возможных последствиях для жителей региона разбиралось URA.RU. Генпрокуратура через суд потребовала вернуть государству акции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», подконтрольных промышленной группе ЧЭМК Юрия Антипова. Иск поступил в Арбитражный суд Свердловской области 5 февраля, зарегистрирован на следующий день. А уже 7 февраля — беспрецедентно быстро — были приняты столь же беспрецедентно жесткие обеспечительные меры. Как следует из материалов дела, которое рассматривает Арбитражный суд Свердловской области, арестованы были не только ценные бумаги, но также движимое и недвижимое имущество предприятий. Их руководителям запрещено принимать решения по выплате или невыплате дивидендов и сделки с имуществом. Также запрещено вносить изменения в реестр акционеров и в ЕГРЮЛ в части ликвидации, смены структуры их органов управления. Исключение сделано лишь для средств, без которых производство попросту остановится, в том числе перечислений по кредитным и лизинговым платежам, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. На фоне текущей политической и экономической ситуации происходящее становится сильнейшим фактором неопределенности не только для нынешних собственников компании, но и для крупных социальных проектов, реализуемых компанией в Челябинской области. «К примеру, сегодня только в центрах дзюдо олимпийца Дениса Ярцева, финансируемых ЧЭМК, бесплатно занимаются несколько тысяч детей и подростков. Капитально отремонтированный комбинатом лагерь отдыха на озере Акакуль является центром оздоровления и спортивной подготовки для детей практически всего Челябинска. Что будет с реконструкцией главного бассейна столицы области „Электрометаллург“, которая сейчас в разгаре и оплачивается за счет средств компании — ее завершения челябинцы ждали к осени. Строительство спортшколы в Чурилово тоже подвисло?» — замечает политолог Александр Юрин. В иске, размещенном в базе суда (имеется также в распоряжении URA.RU) надзорное ведомство не приводит обоснований заявленных требований. При этом каких-либо скандалов, экономических споров или срывов договоров поставок за ЧЭМК в последние годы не числится. Несмотря на санкции, продолжается модернизация производства и реализация экологических проектов. Больше того, на заводах компании не только сохранили численность работников, но и несколько раз проиндексировали зарплату. «ЧЭМК на протяжении ряда долгих лет показывает себя как стабильно работающее, одно из крупнейших в городе, предприятие. Объемы производства растут, все обязательства, в том числе социальные выполняются. При этом комбинат играет очень важную роль в секторе отечественной экономики и никогда не подводил российскую промышленность. Поэтому эта история вызывает некоторое недоумение. ЧЭМК судя по всему, готовят к национализации. Но в России уже предостаточно государственных экономических образований. Зачем сейчас создавать новые? Если вспомнить историю российской экономики, то казенные предприятия по большей части работали менее эффективно, чем, к примеру, демидовские заводы», — говорит арбитражный управляющий Евгений Медведев. Но, помимо социального и экономического аспектов, у происходящего есть и политический. «Прежде всего, удар по Юрию Антипову, который несколько лет назад завершил раздел бизнес-развод с Александром Аристовым. Но национализация такого крупного актива (если она случится) в любом случае запустит „волны по кругу“ многих процессов в региональной политике и экономике, не может не вызывать беспокойство в коллективах, насчитывающих десятки тысяч человек. Удивляет, что все происходит во время важных выборных кампаний: президентской, губернаторской и прямых выборов в гордуму Челябинска. Больше того, в преддверии ожидаемого визита в Челябинск Владимира Путина», — считает политолог Александр Мельников. В пресс-службе собственно ЧЭМК, по сути, воздержались от каких-либо оценок происходящего. Ограничившись лишь словами о том, что «всегда готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры в правовом поле, полностью соблюдая российское законодательство и не сомневаются в конечном торжестве закона». Как будут развиваться события в дальнейшем, станет понятнее 19 февраля — на эту дату назначено первое заседание по делу.