Фирма из Москвы отсудила оборудование у курганской компании «Артель»

Московская фирма ООО «Сотранс» потребовала через суд вернуть строительное оборудование, которое находится в пользовании у курганской СМК «Артель». Информация об этом содержится в судебных материалах.
«ООО „Сотранс“ взыскивает с ООО СМК „Артель“ строительное оборудование. Также компания из Москвы требует выплаты долга за аренду этого оборудования в сумме 12 млн 688 тысяч рублей и неустойку в размере 12 млн 74 тысячи рублей», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.
Суд частично удовлетворил иск ООО «Сотранс». В судебных материалах говорится, что строительно-монтажной компании «Артель» запрещено совершать сделки с арендованным оборудованием. В остальной части исковых требований суд отказал московской компании.
Ранее СМК «Артель» не уложилась в установленные контрактом сроки работ по строительству канализации Восточного района Кургана. «Артель» отказалась от завершения строительства скандального водопровода в Кетово.
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