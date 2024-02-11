11 февраля 2024
10 февраля 2024

Фирма из Москвы отсудила оборудование у курганской компании «Артель»

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
СМК «Артель» должна по суду вернуть оборудование фирме из Москвы Фото:

Московская фирма ООО «Сотранс» потребовала через суд вернуть строительное оборудование, которое находится в пользовании у курганской СМК «Артель». Информация об этом содержится в судебных материалах.

«ООО „Сотранс“ взыскивает с ООО СМК „Артель“ строительное оборудование. Также компания из Москвы требует выплаты долга за аренду этого оборудования в сумме 12 млн 688 тысяч рублей и неустойку в размере 12 млн 74 тысячи рублей», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

Суд частично удовлетворил иск ООО «Сотранс». В судебных материалах говорится, что строительно-монтажной компании «Артель» запрещено совершать сделки с арендованным оборудованием. В остальной части исковых требований суд отказал московской компании.

Ранее СМК «Артель» не уложилась в установленные контрактом сроки работ по строительству канализации Восточного района Кургана. «Артель» отказалась от завершения строительства скандального водопровода в Кетово.

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Московская фирма ООО «Сотранс» потребовала через суд вернуть строительное оборудование, которое находится в пользовании у курганской СМК «Артель». Информация об этом содержится в судебных материалах. «ООО „Сотранс“ взыскивает с ООО СМК „Артель“ строительное оборудование. Также компания из Москвы требует выплаты долга за аренду этого оборудования в сумме 12 млн 688 тысяч рублей и неустойку в размере 12 млн 74 тысячи рублей», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Суд частично удовлетворил иск ООО «Сотранс». В судебных материалах говорится, что строительно-монтажной компании «Артель» запрещено совершать сделки с арендованным оборудованием. В остальной части исковых требований суд отказал московской компании. Ранее СМК «Артель» не уложилась в установленные контрактом сроки работ по строительству канализации Восточного района Кургана. «Артель» отказалась от завершения строительства скандального водопровода в Кетово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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