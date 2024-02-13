В Кургане выбирают студентку, которая лучше всех убирает гостиничные номера. Видео

В Кургане проходит конкурс на лучшую горничную

14 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Среди курганских студентов выбирают лучшую горничную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганской гостинице «Воробьевы горы» прошел этап второго областного конкурса «Профи», где оценили участников в номинации для горничных. Организатором соревнований стало руководство колледжа сервиса и технологий (КТСиТ). О том, как прошел конкурс сообщает корреспондент URA.RU. «Проводим финальный этап второго областного конкурса «Профи». На площадке гостиницы «Воробьевы горы» проводим номинацию «Лучшая горничная», — рассказал URA.RU директор КТСиТ Игорь Ксенофонтов. Как рассказала руководитель компании «Курган-сити» Наталья Захарова, для участников приготовили секретное задание: уборка номеров и поиск вещей, которые постояльцы забыли в спешке при выселении. На данный этап был отведен час. Председатель жюри Наталья Краснова поделилась с URA.RU, что, если раньше целью конкурса была популяция рабочих специальностей среди молодежи, то в 2024 году — решение кадровой политики в регионе. Краснова также пояснила, что важно показать город с лучшей стороны приезжающим гостям, которые привыкли к уровню пятизвездочных отелей в других странах. С ее слов, первыми, кого видят гости — это сотрудники гостиниц на ресепшене, горничные и экскурсоводы. В качестве участников выступили студенты старших выпускных курсов колледжа по профильным направлениям. В этом году организаторы также решили привлекать к конкурсу учащихся первых курсов. Также к прошлогодним категориям барменов, администраторов отелей и горничных в 2024 году добавилась новая номинация — экскурсовод. Отмечается, что в качестве жюри на конкурсе выступают работодатели, которые будут готовы трудоустроить лучших участников. Организатором соревнований стал Курганский колледж сервиса и технологий. Директора КТСиТ Ксенофонтов, они планируют расширять географию участников конкурса и в 2025 года пригласить студентов из Уральского федерального округа принять участие. Конкурс поддержали департамент образования Курганской области, региональное управление культуры и три партнера: гостиница «Воробьевы горы», бутик-отель Most и ресторан «Марани». На базе этих заведений проходят и другие этапы конкурса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В курганской гостинице «Воробьевы горы» прошел этап второго областного конкурса «Профи», где оценили участников в номинации для горничных. Организатором соревнований стало руководство колледжа сервиса и технологий (КТСиТ). О том, как прошел конкурс сообщает корреспондент URA.RU. «Проводим финальный этап второго областного конкурса «Профи». На площадке гостиницы «Воробьевы горы» проводим номинацию «Лучшая горничная», — рассказал URA.RU директор КТСиТ Игорь Ксенофонтов. Как рассказала руководитель компании «Курган-сити» Наталья Захарова, для участников приготовили секретное задание: уборка номеров и поиск вещей, которые постояльцы забыли в спешке при выселении. На данный этап был отведен час. Председатель жюри Наталья Краснова поделилась с URA.RU, что, если раньше целью конкурса была популяция рабочих специальностей среди молодежи, то в 2024 году — решение кадровой политики в регионе. Краснова также пояснила, что важно показать город с лучшей стороны приезжающим гостям, которые привыкли к уровню пятизвездочных отелей в других странах. С ее слов, первыми, кого видят гости — это сотрудники гостиниц на ресепшене, горничные и экскурсоводы. В качестве участников выступили студенты старших выпускных курсов колледжа по профильным направлениям. В этом году организаторы также решили привлекать к конкурсу учащихся первых курсов. Также к прошлогодним категориям барменов, администраторов отелей и горничных в 2024 году добавилась новая номинация — экскурсовод. Отмечается, что в качестве жюри на конкурсе выступают работодатели, которые будут готовы трудоустроить лучших участников. Организатором соревнований стал Курганский колледж сервиса и технологий. Директора КТСиТ Ксенофонтов, они планируют расширять географию участников конкурса и в 2025 года пригласить студентов из Уральского федерального округа принять участие. Конкурс поддержали департамент образования Курганской области, региональное управление культуры и три партнера: гостиница «Воробьевы горы», бутик-отель Most и ресторан «Марани». На базе этих заведений проходят и другие этапы конкурса.