Замгубернатора ЯНАО отдал часть полномочий подчиненному

12 февраля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО перераспределили полномочия по пожарному контролю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава департамента природы ЯНАО и по совместительству заместитель губернатора Андрей Гаранин наделил дополнительными полномочиями по обеспечению пожарной безопасности лесов подчиненного — директора департамента гражданской защиты населения Максима Тютюнника. По информации источников URA.RU, это связано с наделением подведомственного депзащиты «Ямалспаса» дополнительным функционалом по тушению лесов. «Формально заявляется о необходимости повысить скорость реакции на лесные пожары и эффективности „Ямалспаса“. По сути дополнительные полномочия, которыми наделяется депзащиты, связаны и с дополнительной ответственностью руководителей ведомства», — рассказали собеседники агентства. При этом в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО указано, что полномочия по охране лесов от пожаров перераспределяются в связи с передачей полномочий по мониторингу и тушению пожаров «Ямалспасу». «Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы. Дополнительно в указанных положениях полномочия департаментов приводятся в соответствие с федеральным законодательством», — сообщается на сайте правительства региона. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ситуация с пожарами в УрФО привлекла внимание Москвы. Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отчитал регионы за недостаточное внимание к пожарной безопасности в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава департамента природы ЯНАО и по совместительству заместитель губернатора Андрей Гаранин наделил дополнительными полномочиями по обеспечению пожарной безопасности лесов подчиненного — директора департамента гражданской защиты населения Максима Тютюнника. По информации источников URA.RU, это связано с наделением подведомственного депзащиты «Ямалспаса» дополнительным функционалом по тушению лесов. «Формально заявляется о необходимости повысить скорость реакции на лесные пожары и эффективности „Ямалспаса“. По сути дополнительные полномочия, которыми наделяется депзащиты, связаны и с дополнительной ответственностью руководителей ведомства», — рассказали собеседники агентства. При этом в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО указано, что полномочия по охране лесов от пожаров перераспределяются в связи с передачей полномочий по мониторингу и тушению пожаров «Ямалспасу». «Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы. Дополнительно в указанных положениях полномочия департаментов приводятся в соответствие с федеральным законодательством», — сообщается на сайте правительства региона. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ситуация с пожарами в УрФО привлекла внимание Москвы. Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отчитал регионы за недостаточное внимание к пожарной безопасности в 2023 году.