11 февраля 2024
10 февраля 2024

Замгубернатора ЯНАО отдал часть полномочий подчиненному

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ЯНАО перераспределили полномочия по пожарному контролю Фото:

Глава департамента природы ЯНАО и по совместительству заместитель губернатора Андрей Гаранин наделил дополнительными полномочиями по обеспечению пожарной безопасности лесов подчиненного — директора департамента гражданской защиты населения Максима Тютюнника. По информации источников URA.RU, это связано с наделением подведомственного депзащиты «Ямалспаса» дополнительным функционалом по тушению лесов.

«Формально заявляется о необходимости повысить скорость реакции на лесные пожары и эффективности „Ямалспаса“. По сути дополнительные полномочия, которыми наделяется депзащиты, связаны и с дополнительной ответственностью руководителей ведомства», — рассказали собеседники агентства.

При этом в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО указано, что полномочия по охране лесов от пожаров перераспределяются в связи с передачей полномочий по мониторингу и тушению пожаров «Ямалспасу». «Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы. Дополнительно в указанных положениях полномочия департаментов приводятся в соответствие с федеральным законодательством», — сообщается на сайте правительства региона.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ситуация с пожарами в УрФО привлекла внимание Москвы. Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отчитал регионы за недостаточное внимание к пожарной безопасности в 2023 году.

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Глава департамента природы ЯНАО и по совместительству заместитель губернатора Андрей Гаранин наделил дополнительными полномочиями по обеспечению пожарной безопасности лесов подчиненного — директора департамента гражданской защиты населения Максима Тютюнника. По информации источников URA.RU, это связано с наделением подведомственного депзащиты «Ямалспаса» дополнительным функционалом по тушению лесов. «Формально заявляется о необходимости повысить скорость реакции на лесные пожары и эффективности „Ямалспаса“. По сути дополнительные полномочия, которыми наделяется депзащиты, связаны и с дополнительной ответственностью руководителей ведомства», — рассказали собеседники агентства. При этом в официальном комментарии пресс-службы правительства ЯНАО указано, что полномочия по охране лесов от пожаров перераспределяются в связи с передачей полномочий по мониторингу и тушению пожаров «Ямалспасу». «Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы. Дополнительно в указанных положениях полномочия департаментов приводятся в соответствие с федеральным законодательством», — сообщается на сайте правительства региона. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ситуация с пожарами в УрФО привлекла внимание Москвы. Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отчитал регионы за недостаточное внимание к пожарной безопасности в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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