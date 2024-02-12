Застройщик из Тюмени «Партнер» показал, как будет выглядеть первый жилой дом на озере Черном в Заозерном районе Кургана. Эскизы будущего комплекса и благоустройства территории размещены в telegram-канале департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.
«Жилой дом в Заозерном районе будет иметь П-образную форму. Дворовое благоустройство будет состоять из нескольких разделенных территорий: детская площадка, спортивная площадка с тренажерами, место с лежаками и столами для настольного тенниса, зоны отдыха. Также предусмотрены велосипедные площадки», — указано в описании благоустройства дома. За территорией будущего комплекса будут размещены парковки для машин.
Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер начал строить первый дом в Заозерном районе. Рабочие забивают сваи и готовят территорию к фундаменту. В доме будет размещено 294 квартиры. Сдать объект планируют в конце 2025 года. На строительство нового комплекса застройщику было выделено 2,5 млрд рублей от банка «Дом.РФ».
Во дворе дома разместят детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и игры в настольный теннис
Фото: telegram-канал департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области
На территории комплекса будут предусмотрены дорожки для велосипедистов и роллеров
Фото: telegram-канал департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области
Дом будет состоять из трех секций по пять, шесть и семь этажей
Фото: telegram-канал департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области
Застройщик из Тюмени «Партнер» показал, как будет выглядеть первый жилой дом на озере Черном в Заозерном районе Кургана. Эскизы будущего комплекса и благоустройства территории размещены в telegram-канале департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. «Жилой дом в Заозерном районе будет иметь П-образную форму. Дворовое благоустройство будет состоять из нескольких разделенных территорий: детская площадка, спортивная площадка с тренажерами, место с лежаками и столами для настольного тенниса, зоны отдыха. Также предусмотрены велосипедные площадки», — указано в описании благоустройства дома. За территорией будущего комплекса будут размещены парковки для машин. Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер начал строить первый дом в Заозерном районе. Рабочие забивают сваи и готовят территорию к фундаменту. В доме будет размещено 294 квартиры. Сдать объект планируют в конце 2025 года. На строительство нового комплекса застройщику было выделено 2,5 млрд рублей от банка «Дом.РФ».