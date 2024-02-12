Девелопер из Тюмени поделился эскизами будущего дома в Заозерном районе Кургана

Застройщик показал эскизы первого дома в новом ЖК на озере Черное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

Застройщик из Тюмени «Партнер» показал, как будет выглядеть первый жилой дом на озере Черном в Заозерном районе Кургана. Эскизы будущего комплекса и благоустройства территории размещены в telegram-канале департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

«Жилой дом в Заозерном районе будет иметь П-образную форму. Дворовое благоустройство будет состоять из нескольких разделенных территорий: детская площадка, спортивная площадка с тренажерами, место с лежаками и столами для настольного тенниса, зоны отдыха. Также предусмотрены велосипедные площадки», — указано в описании благоустройства дома. За территорией будущего комплекса будут размещены парковки для машин.

Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер начал строить первый дом в Заозерном районе. Рабочие забивают сваи и готовят территорию к фундаменту. В доме будет размещено 294 квартиры. Сдать объект планируют в конце 2025 года. На строительство нового комплекса застройщику было выделено 2,5 млрд рублей от банка «Дом.РФ».

Во дворе дома разместят детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и игры в настольный теннис Фото: telegram-канал департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

На территории комплекса будут предусмотрены дорожки для велосипедистов и роллеров Фото: telegram-канал департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области