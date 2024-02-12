Политолог Бекман: новый президент Финляндии усилит политику НАТО против России

12 февраля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Финляндия превратилась в военную базу США, сказал Йохан Бекман Фото: Sergei Grits/AP/TASS Новый президент Финляндии Александр Стубб станет гарантом НАТО по усилению изоляции от России. Об этом заявил в беседе с URA.RU доцент Хельсинского Университета, финский политолог Йохан Бекман. Кандидат от Национальной коалиционной партии Александер Стубб победил по итогам второго тура президентских выборов в Финляндии. Он заявил, что «путь к миру лежит через поле битвы». По его словам, Финляндия будет «голубем мира», но сначала она станет «ястребом НАТО». В Кремле назвали заявления нового финского лидера весьма недружественными, но надеются, что он найдет новый подход к отношениям с Россией. Новость по теме Чем известен новый президент Финляндии, и почему он ненавидит Россию «Задача у Стубба сейчас только одна — быть верным и послушным союзником Вашингтона. Это естественно. Финляндия сейчас член военного блока НАТО, плюс у них есть дополнительный договор с вооруженными силами США о создании баз в стране. В Финляндии будет 15 баз. Стубб будет поддерживать безопасность американских войск на территории Финляндии и гарантировать, что граница с Россией будет закрыта, что страна дальше изолируется от РФ. То есть Стубб гарант союзничества с США. Он всего лишь руководитель территориальной администрации, где стоят базы», — сказал Йохан Бекман. На территории Финляндии идет масштабная военная подготовка против России, отметил собеседник агентства. «Стубб руководит процессом преследования русских. Предпринято много шагов против РФ и россиян. В Финляндии уже планируют конфисковать имущество и лишать гражданства. Стубб — один из реализаторов этих планов войны против русского человека на территории Финляндии», — заявил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый президент Финляндии Александр Стубб станет гарантом НАТО по усилению изоляции от России. Об этом заявил в беседе с URA.RU доцент Хельсинского Университета, финский политолог Йохан Бекман. Кандидат от Национальной коалиционной партии Александер Стубб победил по итогам второго тура президентских выборов в Финляндии. Он заявил, что «путь к миру лежит через поле битвы». По его словам, Финляндия будет «голубем мира», но сначала она станет «ястребом НАТО». В Кремле назвали заявления нового финского лидера весьма недружественными, но надеются, что он найдет новый подход к отношениям с Россией. «Задача у Стубба сейчас только одна — быть верным и послушным союзником Вашингтона. Это естественно. Финляндия сейчас член военного блока НАТО, плюс у них есть дополнительный договор с вооруженными силами США о создании баз в стране. В Финляндии будет 15 баз. Стубб будет поддерживать безопасность американских войск на территории Финляндии и гарантировать, что граница с Россией будет закрыта, что страна дальше изолируется от РФ. То есть Стубб гарант союзничества с США. Он всего лишь руководитель территориальной администрации, где стоят базы», — сказал Йохан Бекман. На территории Финляндии идет масштабная военная подготовка против России, отметил собеседник агентства. «Стубб руководит процессом преследования русских. Предпринято много шагов против РФ и россиян. В Финляндии уже планируют конфисковать имущество и лишать гражданства. Стубб — один из реализаторов этих планов войны против русского человека на территории Финляндии», — заявил политолог.