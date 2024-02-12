Кремль оценил отношения с новым президентом Финляндии

Кремль надеется, что новый президент Финляндии Александр Стубб найдет новый подход к отношениям с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. В данном случае мы эту часть стандартной фразы использовать не можем — отсутствие диалога. Сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к отношениям с Россией», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Накануне Стубб стал президентом страны. Он — яростный противник Москвы. По его словам, он вернулся в политику из-за начала спецоперации. Чем еще известен новый глава Финляндии — в материале URA.RU.
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