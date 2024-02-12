Кремль оценил отношения с новым президентом Финляндии

Песков: Кремль надеется, что новый лидер Финляндии найдет иной подход к РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и Финляндии напряжены Фото:

Кремль надеется, что новый президент Финляндии Александр Стубб найдет новый подход к отношениям с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. В данном случае мы эту часть стандартной фразы использовать не можем — отсутствие диалога. Сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к отношениям с Россией», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Накануне Стубб стал президентом страны. Он — яростный противник Москвы. По его словам, он вернулся в политику из-за начала спецоперации. Чем еще известен новый глава Финляндии — в материале URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль надеется, что новый президент Финляндии Александр Стубб найдет новый подход к отношениям с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития наших двусторонних отношений. В данном случае мы эту часть стандартной фразы использовать не можем — отсутствие диалога. Сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, будет более сбалансированно относиться к отношениям с Россией», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Накануне Стубб стал президентом страны. Он — яростный противник Москвы. По его словам, он вернулся в политику из-за начала спецоперации. Чем еще известен новый глава Финляндии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...