Учитель, ударивший ребенка с ОВЗ в свердловской школе, был полицейским

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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Владимир Зырянов, по словам бывшего коллеги, ушел на пенсию 15 лет назад Фото:

Учитель Владимир Зырянов, который ударил девочку с ОВЗ в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), раньше работал в управлении внутренних дел (УВД). Об этом URA.RU рассказал его бывший коллега Николай Романов.

«[Зырянов] работал со мной вместе в УВД, когда я ушел на пенсию, он был майором. Лет 15 назад он сам вышел на пенсию по выслуге лет», — пояснил Романов. Он предполагает, что Зырянов окончил Уральский государственный педагогический университет в Екатеринбурге.

По словам Романова, Зырянов работал участковым и инспектором по делам несовершеннолетних. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселок Уральский. В ведомстве обещали уточнить информацию.

Зырянов попал в скандал, ударив девочку с ОВЗ по плечу. Это попало на кадры, которые 12 февраля разлетелись по соцсетям. Выяснилось, что после случившегося мужчина был уволен из образовательного учреждения. Подросткам после этого запретили ходить в школе с телефонами. Ранее мужчину уже обвиняли в избиении школьников.

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Учитель Владимир Зырянов, который ударил девочку с ОВЗ в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), раньше работал в управлении внутренних дел (УВД). Об этом URA.RU рассказал его бывший коллега Николай Романов. «[Зырянов] работал со мной вместе в УВД, когда я ушел на пенсию, он был майором. Лет 15 назад он сам вышел на пенсию по выслуге лет», — пояснил Романов. Он предполагает, что Зырянов окончил Уральский государственный педагогический университет в Екатеринбурге. По словам Романова, Зырянов работал участковым и инспектором по делам несовершеннолетних. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселок Уральский. В ведомстве обещали уточнить информацию. Зырянов попал в скандал, ударив девочку с ОВЗ по плечу. Это попало на кадры, которые 12 февраля разлетелись по соцсетям. Выяснилось, что после случившегося мужчина был уволен из образовательного учреждения. Подросткам после этого запретили ходить в школе с телефонами. Ранее мужчину уже обвиняли в избиении школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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