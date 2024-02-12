Учитель, ударивший ребенка с ОВЗ в свердловской школе, был полицейским

12 февраля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зырянов, по словам бывшего коллеги, ушел на пенсию 15 лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учитель Владимир Зырянов, который ударил девочку с ОВЗ в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), раньше работал в управлении внутренних дел (УВД). Об этом URA.RU рассказал его бывший коллега Николай Романов. «[Зырянов] работал со мной вместе в УВД, когда я ушел на пенсию, он был майором. Лет 15 назад он сам вышел на пенсию по выслуге лет», — пояснил Романов. Он предполагает, что Зырянов окончил Уральский государственный педагогический университет в Екатеринбурге. По словам Романова, Зырянов работал участковым и инспектором по делам несовершеннолетних. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселок Уральский. В ведомстве обещали уточнить информацию. Зырянов попал в скандал, ударив девочку с ОВЗ по плечу. Это попало на кадры, которые 12 февраля разлетелись по соцсетям. Выяснилось, что после случившегося мужчина был уволен из образовательного учреждения. Подросткам после этого запретили ходить в школе с телефонами. Ранее мужчину уже обвиняли в избиении школьников.

Учитель Владимир Зырянов, который ударил девочку с ОВЗ в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), раньше работал в управлении внутренних дел (УВД). Об этом URA.RU рассказал его бывший коллега Николай Романов. «[Зырянов] работал со мной вместе в УВД, когда я ушел на пенсию, он был майором. Лет 15 назад он сам вышел на пенсию по выслуге лет», — пояснил Романов. Он предполагает, что Зырянов окончил Уральский государственный педагогический университет в Екатеринбурге. По словам Романова, Зырянов работал участковым и инспектором по делам несовершеннолетних. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселок Уральский. В ведомстве обещали уточнить информацию. Зырянов попал в скандал, ударив девочку с ОВЗ по плечу. Это попало на кадры, которые 12 февраля разлетелись по соцсетям. Выяснилось, что после случившегося мужчина был уволен из образовательного учреждения. Подросткам после этого запретили ходить в школе с телефонами. Ранее мужчину уже обвиняли в избиении школьников.