Учитель, ударивший ребенка с ОВЗ в свердловской школе, был полицейским

Учитель Владимир Зырянов, который ударил девочку с ОВЗ в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), раньше работал в управлении внутренних дел (УВД). Об этом URA.RU рассказал его бывший коллега Николай Романов.
«[Зырянов] работал со мной вместе в УВД, когда я ушел на пенсию, он был майором. Лет 15 назад он сам вышел на пенсию по выслуге лет», — пояснил Романов. Он предполагает, что Зырянов окончил Уральский государственный педагогический университет в Екатеринбурге.
По словам Романова, Зырянов работал участковым и инспектором по делам несовершеннолетних. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселок Уральский. В ведомстве обещали уточнить информацию.
Зырянов попал в скандал, ударив девочку с ОВЗ по плечу. Это попало на кадры, которые 12 февраля разлетелись по соцсетям. Выяснилось, что после случившегося мужчина был уволен из образовательного учреждения. Подросткам после этого запретили ходить в школе с телефонами. Ранее мужчину уже обвиняли в избиении школьников.
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