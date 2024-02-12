Суд продлил арест мэру Троицка Виноградову

После сорванной попытки убийства свидетеля решения суда о продлении ареста Александру Виноградову было предрешено Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Обвиняемый в получении взятки мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов останется в СИЗО до 12 апреля. Об этом 12 февраля передает корреспондент URA.RU из Центрального суда Челябинска, часом ранее принявшим такое же решение по предполагаемому взяткодателю — владельцу сети магазинов «Копеечка» Дмитрию Виноградову.

По словам самого Виноградова, его предупреждали, что оправдание по предыдущему уголовному делу и требование компенсации 10 млн рублей могут повлечь неприятные последствия. Якобы его просили отозвать соответствующий иск. Также он поблагодарил приехавших на суд сотрудников администрации города, сказав, что растроган таким отношением подчиненных.

«Вчера было возбуждено уголовное дело по факту покушения на свидетеля по делу, Бориса Спиридонова. У следствия нет оснований полагать, что Виноградов причастен, но пока идет проверка», — заявил следователь, ходатайствуя о продлении ареста. Он также добавил, что авторитет Виноградова у чиновников и бизнесменов Троицка может помочь ему воспрепятствовать ходу расследования. Судья Ирина Шершикова отказалась приобщать к материалам процесса постановление о возбуждении уголовного дела по факту покушения.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Продлить избранную Виноградову меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 апреля», — зачитала решение судья.

Александра и Дмитрия Виноградовых задержали 13 декабря 2023 года. По версии следствия, первый получил от второго взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. Показания об этом дал местный бизнесмен Борис Спиридонов, заявив, что выступал посредником в передаче. Спиридонова не брали под стражу, и 11 февраля ФСБ сорвала попытку его убийства. По версии следствия, заказчиком покушения выступила близкая знакомая Дмитрия Виноградова, 22-летняя Полина Иосифова, предложив киллерам 6 млн рублей. Женщина задержан, а и в ближайшее время следствие будет просить суд об избрании ей меры пресечения.

Адвокат Евгений Мирзоян предложил перевести Александра Виноградова под домашний арест Фото: Павел Сидоров © URA.RU