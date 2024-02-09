Жена мэра челябинского города назвала его дело о взятке местью силовиков

10 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Новое дело возбудили после иска Виноградова о возмещении ему морального вреда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое уголовное дело против мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова может быть местью силовиков. Об этом в открытом письме заявила супруга Виноградова. «Незадолго до задержания Александр Виноградов потребовал компенсацию за незаконное преследование… Его семья считает [новое уголовное дело] местью силовиков», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на письмо жены Виноградова, которое она прислала в редакцию. В открытом письме женщина просит защитить семью «от произвола СУ СК по Челябинской области». Уголовные дела против Виноградова и сотрудников администрации возбуждаются с 2016 года. Следователи областного и троицкого СК неоднократно приходили к обвиняемым в изолятор и требовали дать показания против Виноградова. В конце 2020 года задержанный заместитель главы города по городскому хозяйству Вадим Герман оговорил Виноградова, пишет его жена. Но в мае 2023 года супруга оправдали. Сейчас Виноградов снова находится в СИЗО по подозрению в получении взятки в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. Подозреваемый предприниматель также находится в СИЗО. Жена Виноградова утверждает, что дело возбудили из-за того, что супруг обратился с иском о возмещении морального и материального вреда за предыдущее уголовное преследование. 12 февраля в Центральном районном суде Челябинска пройдет заседание по продлению меры пресечения. Женщина не сомневается, что Виноградов может остаться в СИЗО до 12 апреля. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Виноградова задержали утром 13 декабря 2023 года полицейские. Одновременно ФСБ задержала владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова и местного жителя Бориса Спиридонова. Как предполагает следствие, Виноградов-мэр получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. Тренажер градоначальнику передал Спиридонов. За взятку бизнесмену помогли с разрешением на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. Обоих Виноградовых арестовали на время расследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новое уголовное дело против мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова может быть местью силовиков. Об этом в открытом письме заявила супруга Виноградова. «Незадолго до задержания Александр Виноградов потребовал компенсацию за незаконное преследование… Его семья считает [новое уголовное дело] местью силовиков», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на письмо жены Виноградова, которое она прислала в редакцию. В открытом письме женщина просит защитить семью «от произвола СУ СК по Челябинской области». Уголовные дела против Виноградова и сотрудников администрации возбуждаются с 2016 года. Следователи областного и троицкого СК неоднократно приходили к обвиняемым в изолятор и требовали дать показания против Виноградова. В конце 2020 года задержанный заместитель главы города по городскому хозяйству Вадим Герман оговорил Виноградова, пишет его жена. Но в мае 2023 года супруга оправдали. Сейчас Виноградов снова находится в СИЗО по подозрению в получении взятки в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. Подозреваемый предприниматель также находится в СИЗО. Жена Виноградова утверждает, что дело возбудили из-за того, что супруг обратился с иском о возмещении морального и материального вреда за предыдущее уголовное преследование. 12 февраля в Центральном районном суде Челябинска пройдет заседание по продлению меры пресечения. Женщина не сомневается, что Виноградов может остаться в СИЗО до 12 апреля. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Виноградова задержали утром 13 декабря 2023 года полицейские. Одновременно ФСБ задержала владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова и местного жителя Бориса Спиридонова. Как предполагает следствие, Виноградов-мэр получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. Тренажер градоначальнику передал Спиридонов. За взятку бизнесмену помогли с разрешением на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. Обоих Виноградовых арестовали на время расследования.