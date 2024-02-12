Что грозит учителю, который ударил девочку с ОВЗ в свердловской школе

Адвокат Краснов: учителю, избившему девочку с ОВЗ в Новоуральске, грозит арест

12 февраля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Скандал произошел в школе №1 в Новоуральске (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В свердловской коррекционной школе учитель ударил девочку Учителя Владимира Зырянова, который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Если реалистично, то педагогу, наверное, может грозить ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Усматривать здесь более тяжкие статьи — перебор. К уголовной ответственности его вряд ли будут привлекать. Максимум — это увольнение и административная статья», — пояснил Краснов. Наказание по указанной статье: административный штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. При этом юрист Андрей Ватагин считает, что Зырянову может грозить и уголовная ответственность. «Это будет возможно, если [силовики] зафиксируют, что ребенку был причинен тяжкий вред здоровью», — пояснил он журналисту URA.RU. Инцидент произошел в новоуральской школе №1, где учатся дети с ОВЗ, 5 февраля. Зырянов подошел к девочке и сильно ударил ее по плечу. Это попало на видео, которое через неделю разлетелось по Сети. В школе сообщили, что после скандала Зырянов был уволен. Оказалось, что ранее он работал в полиции. Родители уже обвиняли мужчину в избиении подростков. Подробнее — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учителя Владимира Зырянова, который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Если реалистично, то педагогу, наверное, может грозить ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Усматривать здесь более тяжкие статьи — перебор. К уголовной ответственности его вряд ли будут привлекать. Максимум — это увольнение и административная статья», — пояснил Краснов. Наказание по указанной статье: административный штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. При этом юрист Андрей Ватагин считает, что Зырянову может грозить и уголовная ответственность. «Это будет возможно, если [силовики] зафиксируют, что ребенку был причинен тяжкий вред здоровью», — пояснил он журналисту URA.RU. Инцидент произошел в новоуральской школе №1, где учатся дети с ОВЗ, 5 февраля. Зырянов подошел к девочке и сильно ударил ее по плечу. Это попало на видео, которое через неделю разлетелось по Сети. В школе сообщили, что после скандала Зырянов был уволен. Оказалось, что ранее он работал в полиции. Родители уже обвиняли мужчину в избиении подростков. Подробнее — в сюжете URA.RU.