На учителя, ударившего девочку с ОВЗ в свердловской школе, завели дело

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи организовали проверку в школе №1, где произошел инцидент (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В свердловской коррекционной школе учитель ударил девочку

Против учителя, который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

«В следственный отдел поступило сообщение о применении физического насилия к одной из учениц со стороны преподавателя во время учебного процесса. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — пишет telegram-канал «СУ СК по Свердловской области». Также следователи проверят, были ли ранее в этой школе аналогичные случаи избиения подростков.

Как пояснил URA.RU адвокат Георгий Краснов, для возбуждения дела по ст. 116 УК РФ необходимо, чтобы у злоумышленника был хулиганский мотив. «Его, как я думаю, в этой ситуации нет», — добавил Краснов. Наказание по этой статье — обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы до двух лет.

Инцидент произошел 5 февраля в школе №1, где учатся дети с ОВЗ. Избиение попало на видео, которое спустя неделю разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что Зырянов подошел к девочке и сильно ударил ее по плечу. После случившегося он был уволен из учреждения. Выяснилось, что ранее он работал в полиции. По мнению адвоката Георгия Краснова, максимальное наказание для преподавателя — штраф до 30 тысяч рублей. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Против учителя, который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска (Свердловская область), возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области. «В следственный отдел поступило сообщение о применении физического насилия к одной из учениц со стороны преподавателя во время учебного процесса. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — пишет telegram-канал «СУ СК по Свердловской области». Также следователи проверят, были ли ранее в этой школе аналогичные случаи избиения подростков. Как пояснил URA.RU адвокат Георгий Краснов, для возбуждения дела по ст. 116 УК РФ необходимо, чтобы у злоумышленника был хулиганский мотив. «Его, как я думаю, в этой ситуации нет», — добавил Краснов. Наказание по этой статье — обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы до двух лет. Инцидент произошел 5 февраля в школе №1, где учатся дети с ОВЗ. Избиение попало на видео, которое спустя неделю разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что Зырянов подошел к девочке и сильно ударил ее по плечу. После случившегося он был уволен из учреждения. Выяснилось, что ранее он работал в полиции. По мнению адвоката Георгия Краснова, максимальное наказание для преподавателя — штраф до 30 тысяч рублей. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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