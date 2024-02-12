Курганские власти выделят десятки миллионов на ремонт дороги от трассы к селу

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Лес, снег, собака. Курган, зима, лес, дорога
Стоимость ремонта дороги составит 92 млн рублей Фото:

Власти Курганской области выделили 92 млн рублей на ремонт участка дороги до села Колташово. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«В этом году выделяем 92 млн рублей на ремонт 4,4 км дороги до Колташево от федеральной трассы, а также около 13 млн на подъезд к самой школе. Проехал. Посмотрел. Сделаем», — сообщил губернатор.

Кроме того, Шумков посетил в селе школу, в которой за 62,7 млн рублей провели капремонт. Во время визита он встретился со школьниками и их родителями, а также посетил обновленный пищеблок.

Ранее губернатор сообщал, что были подписаны контракты на ремонт 41,2 км участка трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган — Падерино до границы со Свердловской областью. Стоимость работ составит более миллиарда рублей.

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Власти Курганской области выделили 92 млн рублей на ремонт участка дороги до села Колташово. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «В этом году выделяем 92 млн рублей на ремонт 4,4 км дороги до Колташево от федеральной трассы, а также около 13 млн на подъезд к самой школе. Проехал. Посмотрел. Сделаем», — сообщил губернатор. Кроме того, Шумков посетил в селе школу, в которой за 62,7 млн рублей провели капремонт. Во время визита он встретился со школьниками и их родителями, а также посетил обновленный пищеблок. Ранее губернатор сообщал, что были подписаны контракты на ремонт 41,2 км участка трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган — Падерино до границы со Свердловской областью. Стоимость работ составит более миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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