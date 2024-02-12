Курганские власти выделят десятки миллионов на ремонт дороги от трассы к селу

12 февраля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Стоимость ремонта дороги составит 92 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области выделили 92 млн рублей на ремонт участка дороги до села Колташово. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «В этом году выделяем 92 млн рублей на ремонт 4,4 км дороги до Колташево от федеральной трассы, а также около 13 млн на подъезд к самой школе. Проехал. Посмотрел. Сделаем», — сообщил губернатор. Кроме того, Шумков посетил в селе школу, в которой за 62,7 млн рублей провели капремонт. Во время визита он встретился со школьниками и их родителями, а также посетил обновленный пищеблок. Ранее губернатор сообщал, что были подписаны контракты на ремонт 41,2 км участка трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган — Падерино до границы со Свердловской областью. Стоимость работ составит более миллиарда рублей.

Власти Курганской области выделили 92 млн рублей на ремонт участка дороги до села Колташово. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «В этом году выделяем 92 млн рублей на ремонт 4,4 км дороги до Колташево от федеральной трассы, а также около 13 млн на подъезд к самой школе. Проехал. Посмотрел. Сделаем», — сообщил губернатор. Кроме того, Шумков посетил в селе школу, в которой за 62,7 млн рублей провели капремонт. Во время визита он встретился со школьниками и их родителями, а также посетил обновленный пищеблок. Ранее губернатор сообщал, что были подписаны контракты на ремонт 41,2 км участка трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган — Падерино до границы со Свердловской областью. Стоимость работ составит более миллиарда рублей.