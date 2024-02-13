Курганские чиновники проведут большую проверку строительства самой большой школы Заозерном районе Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы строительства. Объект на 1500 мест изначально планировали сдать в конце прошлого года, но из-за срыва графика работ сроки были перенесены.
«15 февраля будут проверять школу на 1500 мест. Оценивать ход строительства планируют специалисты из УКСа, представители мэрии и правительства. Будет присутствовать генподрядчик «Курганстальмост», — рассказал один из инсайдеров. Также по его словам, ревизоры будут проверять строительство бассейна КГУ и физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерном.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил.
Ранее URA.RU писало, что субподрядчиков торопят со строительством самой большой школы в Кургане. Инсайдеры агентства сообщали, что строителей собирают на совещания по несколько раз в день и требует ускорить работы на объекте. Другие источники заявляли, что школу планируют достроить в феврале. Также сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование.
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