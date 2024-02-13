Чиновники проведут большую проверку строительства проблемной школы в Кургане. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, заозерный, стройка
Чиновники проверят строительство объектов в Заозерном районе Фото:

Курганские чиновники проведут большую проверку строительства самой большой школы Заозерном районе Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы строительства. Объект на 1500 мест изначально планировали сдать в конце прошлого года, но из-за срыва графика работ сроки были перенесены.

«15 февраля будут проверять школу на 1500 мест. Оценивать ход строительства планируют специалисты из УКСа, представители мэрии и правительства. Будет присутствовать генподрядчик «Курганстальмост», — рассказал один из инсайдеров. Также по его словам, ревизоры будут проверять строительство бассейна КГУ и физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерном.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что субподрядчиков торопят со строительством самой большой школы в Кургане. Инсайдеры агентства сообщали, что строителей собирают на совещания по несколько раз в день и требует ускорить работы на объекте. Другие источники заявляли, что школу планируют достроить в феврале. Также сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские чиновники проведут большую проверку строительства самой большой школы Заозерном районе Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы строительства. Объект на 1500 мест изначально планировали сдать в конце прошлого года, но из-за срыва графика работ сроки были перенесены. «15 февраля будут проверять школу на 1500 мест. Оценивать ход строительства планируют специалисты из УКСа, представители мэрии и правительства. Будет присутствовать генподрядчик «Курганстальмост», — рассказал один из инсайдеров. Также по его словам, ревизоры будут проверять строительство бассейна КГУ и физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерном. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что субподрядчиков торопят со строительством самой большой школы в Кургане. Инсайдеры агентства сообщали, что строителей собирают на совещания по несколько раз в день и требует ускорить работы на объекте. Другие источники заявляли, что школу планируют достроить в феврале. Также сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...