Чиновники проведут большую проверку строительства проблемной школы в Кургане. Инсайд

13 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Чиновники проверят строительство объектов в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские чиновники проведут большую проверку строительства самой большой школы Заозерном районе Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы строительства. Объект на 1500 мест изначально планировали сдать в конце прошлого года, но из-за срыва графика работ сроки были перенесены. «15 февраля будут проверять школу на 1500 мест. Оценивать ход строительства планируют специалисты из УКСа, представители мэрии и правительства. Будет присутствовать генподрядчик «Курганстальмост», — рассказал один из инсайдеров. Также по его словам, ревизоры будут проверять строительство бассейна КГУ и физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерном. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что субподрядчиков торопят со строительством самой большой школы в Кургане. Инсайдеры агентства сообщали, что строителей собирают на совещания по несколько раз в день и требует ускорить работы на объекте. Другие источники заявляли, что школу планируют достроить в феврале. Также сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование.

Курганские чиновники проведут большую проверку строительства самой большой школы Заозерном районе Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы строительства. Объект на 1500 мест изначально планировали сдать в конце прошлого года, но из-за срыва графика работ сроки были перенесены. «15 февраля будут проверять школу на 1500 мест. Оценивать ход строительства планируют специалисты из УКСа, представители мэрии и правительства. Будет присутствовать генподрядчик «Курганстальмост», — рассказал один из инсайдеров. Также по его словам, ревизоры будут проверять строительство бассейна КГУ и физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерном. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ от мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что субподрядчиков торопят со строительством самой большой школы в Кургане. Инсайдеры агентства сообщали, что строителей собирают на совещания по несколько раз в день и требует ускорить работы на объекте. Другие источники заявляли, что школу планируют достроить в феврале. Также сообщалось, что несмотря на незавершенные работы, в школу начали завозить мебель и оборудование.