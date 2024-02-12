12 февраля 2024

Бастрыкин заинтересовался учителем, ударившим девочку с ОВЗ в свердловской школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении учителя Фото:
новость из сюжета
В свердловской коррекционной школе учитель ударил девочку

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела учителя из Новоуральска (Свердловская область), который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений школьнице в Свердловской области… [Бастрыкин поручил] и.о.руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 5 февраля в школе №1, где учатся дети с ОВЗ. Момент удара Зыряновым девочки попал на видео. Мужчина был уволен из учреждения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Подробнее о случившемся — в сбойке и сюжете агентства.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела учителя из Новоуральска (Свердловская область), который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщила пресс-служба СК. «Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений школьнице в Свердловской области… [Бастрыкин поручил] и.о.руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 5 февраля в школе №1, где учатся дети с ОВЗ. Момент удара Зыряновым девочки попал на видео. Мужчина был уволен из учреждения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Подробнее о случившемся — в сбойке и сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...