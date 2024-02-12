Бастрыкин заинтересовался учителем, ударившим девочку с ОВЗ в свердловской школе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела учителя из Новоуральска (Свердловская область), который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщила пресс-служба СК.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений школьнице в Свердловской области… [Бастрыкин поручил] и.о.руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 5 февраля в школе №1, где учатся дети с ОВЗ. Момент удара Зыряновым девочки попал на видео. Мужчина был уволен из учреждения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Подробнее о случившемся — в сбойке и сюжете агентства.
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