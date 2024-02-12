Происшествия Криминал Бастрыкин заинтересовался учителем, ударившим девочку с ОВЗ в свердловской школе 13 февраля 2024 в 02:34 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении учителя Фото: Следственный комитет РФ новость из сюжета В свердловской коррекционной школе учитель ударил девочку Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела учителя из Новоуральска (Свердловская область), который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщила пресс-служба СК. «Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений школьнице в Свердловской области… [Бастрыкин поручил] и.о.руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 5 февраля в школе №1, где учатся дети с ОВЗ. Момент удара Зыряновым девочки попал на видео. Мужчина был уволен из учреждения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Подробнее о случившемся — в сбойке и сюжете агентства. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела учителя из Новоуральска (Свердловская область), который ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщила пресс-служба СК. «Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений школьнице в Свердловской области… [Бастрыкин поручил] и.о.руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 5 февраля в школе №1, где учатся дети с ОВЗ. Момент удара Зыряновым девочки попал на видео. Мужчина был уволен из учреждения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Подробнее о случившемся — в сбойке и сюжете агентства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям