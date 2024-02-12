Что известно о скандале с избиением девочки с ОВЗ в Новоуральске

Конфликт произошел в школе №1 в Новоуральске (архивное фото)
новость из сюжетаВ свердловской коррекционной школе учитель ударил девочку
В коррекционной школе №1 в Новоуральске (Свердловская область) педагог Владимир Зырянов ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). После этого учитель был уволен из учреждения, а следователи возбудили против него уголовное дело. Известно, что Зырянов проходил курсы по массажу и продавал свои услуги. Подробнее о случившемся — в сбойке URA.RU.
- Урок, на котором Зырянов ударил девочку, был 5 февраля. Об этом стало известно лишь через неделю, когда видео разлетелось по соцсетям.
- Зырянов был уволен на следующий день после инцидента. В организацию пришли силовики и устроили проверку.
- Зырянову 57 лет. До учительской деятельности он работал в полиции. По словам его бывшего коллеги, Зырянов дослужился до звания майора и вышел на пенсию.
- Зырянов проходил курсы классического, профилактического и детского массажа и выкладывал объявления, что готов платно оказывать такие услуги.
- В школе он вел трудовое обучение по профилю «Обувное дело», ОБЖ и физическую культуру.
- Родители рассказали URA.RU, что после случившегося директор запретил подросткам пользоваться телефонами в школе. Их нужно либо утром сдавать классному руководителю, либо вовсе приходить без них.
- Некоторые из родителей уже обвиняли Зырянова в избиении детей. Но, по их словам, администрация школы, всегда вставала на сторону педагога.
- СК возбудил уголовное дело против Зырянова по статье 116 УК РФ «побои». Адвокат Георгий Краснов считает, что максимальное наказание, которое должен понести мужчина — увольнение (уже произошло) и административная ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток). Признаков для возбуждения дела в этой ситуации, по мнению Краснова, нет.
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