Что известно о скандале с избиением девочки с ОВЗ в Новоуральске

Учитель, ударивший девочку с ОВЗ в Новоуральске, делает детям массаж
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Конфликт произошел в школе №1 в Новоуральске (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В свердловской коррекционной школе учитель ударил девочку

В коррекционной школе №1 в Новоуральске (Свердловская область) педагог Владимир Зырянов ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). После этого учитель был уволен из учреждения, а следователи возбудили против него уголовное дело. Известно, что Зырянов проходил курсы по массажу и продавал свои услуги. Подробнее о случившемся — в сбойке URA.RU.

  • Урок, на котором Зырянов ударил девочку, был 5 февраля. Об этом стало известно лишь через неделю, когда видео разлетелось по соцсетям.
  • Зырянов был уволен на следующий день после инцидента. В организацию пришли силовики и устроили проверку.
  • Зырянову 57 лет. До учительской деятельности он работал в полиции. По словам его бывшего коллеги, Зырянов дослужился до звания майора и вышел на пенсию.
  • Зырянов проходил курсы классического, профилактического и детского массажа и выкладывал объявления, что готов платно оказывать такие услуги.
  • В школе он вел трудовое обучение по профилю «Обувное дело», ОБЖ и физическую культуру.
  • Родители рассказали URA.RU, что после случившегося директор запретил подросткам пользоваться телефонами в школе. Их нужно либо утром сдавать классному руководителю, либо вовсе приходить без них.
  • Некоторые из родителей уже обвиняли Зырянова в избиении детей. Но, по их словам, администрация школы, всегда вставала на сторону педагога.
  • СК возбудил уголовное дело против Зырянова по статье 116 УК РФ «побои». Адвокат Георгий Краснов считает, что максимальное наказание, которое должен понести мужчина — увольнение (уже произошло) и административная ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток). Признаков для возбуждения дела в этой ситуации, по мнению Краснова, нет.

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В коррекционной школе №1 в Новоуральске (Свердловская область) педагог Владимир Зырянов ударил девочку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). После этого учитель был уволен из учреждения, а следователи возбудили против него уголовное дело. Известно, что Зырянов проходил курсы по массажу и продавал свои услуги. Подробнее о случившемся — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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