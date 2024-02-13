Капитан Team Spirit из Кургана с командой попали в рейтинг по CS 2. Скрин

13 февраля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Курганец попал в топ международных рейтингов по Counter Strike 2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Киберспортсмен из Кургана Леонид Вишняков, известный как chopper, вместе с командой Team Spirit в подразделении Counter Strike 2 (популярная компьютерная игра в жанре шутер) попали в тройку лидеров международных рейтингов. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в запрещенной социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Team Spirit занимает третье место в топе ведущего в мире сайта новостей HLTV по Counter Strike. Их очки премьера составили 634 pts. В рейтинге международной киберспортивной организации ESL команда заняла второй место с очками 1 265 pts», — указано в истории аккаунта Team Spirit. В первом рейтинге курганец с командой попал в тройку вместе с FaZe и MOUZ. Первых киберспортсмены из Team Spirit обыграли со счетом 3:0 на турнире Intel Extreme Masters Katowice 2024. Соревнования прошли в Катовице (Польша). После победы команда стала обладателем приза в 400 тысяч долларов. В состав Team Spirit в подразделении Counter Strike 2 входят россияне Леонид «chopper» Вишняков (он же капитан команды), Борис «magixx» Воробьев (занимает роль стрелка), Данил «donk» Крышковец (стрелок), Дмитрий «sh1ro» Соколов (в роли снайпера), а также украинец Мирослав «zont1x» Плахотя (также стрелок). Киберспортивная команда из России попала в тройку лидеров рейтинга HLTV Фото: аккаунт в Instagram* @teamspirit Российские киберспортсмены поднялись на второе место в рейтинге международной организации Electronic Sports League Фото: аккаунт в Instagram* @teamspirit Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киберспортсмен из Кургана Леонид Вишняков, известный как chopper, вместе с командой Team Spirit в подразделении Counter Strike 2 (популярная компьютерная игра в жанре шутер) попали в тройку лидеров международных рейтингов. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в запрещенной социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Team Spirit занимает третье место в топе ведущего в мире сайта новостей HLTV по Counter Strike. Их очки премьера составили 634 pts. В рейтинге международной киберспортивной организации ESL команда заняла второй место с очками 1 265 pts», — указано в истории аккаунта Team Spirit. В первом рейтинге курганец с командой попал в тройку вместе с FaZe и MOUZ. Первых киберспортсмены из Team Spirit обыграли со счетом 3:0 на турнире Intel Extreme Masters Katowice 2024. Соревнования прошли в Катовице (Польша). После победы команда стала обладателем приза в 400 тысяч долларов. В состав Team Spirit в подразделении Counter Strike 2 входят россияне Леонид «chopper» Вишняков (он же капитан команды), Борис «magixx» Воробьев (занимает роль стрелка), Данил «donk» Крышковец (стрелок), Дмитрий «sh1ro» Соколов (в роли снайпера), а также украинец Мирослав «zont1x» Плахотя (также стрелок).