12 февраля 2024

Тюменские рыбаки поймали «чумных» щук. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители предположили, что рыба в озере заражена щучьей чумой Фото:

Тюменские рыбаки на озере Котляк (Уватский район) поймали щук с язвами и коростами. Фотографии «зараженных» рыб жители опубликовали в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Щука поражена чумой. Поймана в этом же водоеме (Котляк — прим. ред.) на второй день рыбалки. У нее огромная язва, кажется, что хвост сейчас отвалится. Кроме щук в улове три окуня — с виду не поражены, чистое покрытие», — указано в сообщении, которое опубликовано в группе «Рыбалка в Тобольском районе».

В комментариях к посту жители предположили, что рыба заражена щучьей чумой. Рыбаки рекомендуют уничтожать таких щук. «Мне такая же на озере Челбаш попалась по первому льду. Такие же язвы были на теле», — поделился тюменец Алексей Лузаков. «Это щучья чума — рыбу сжечь», — написал Игорь Суворов.

Агентство направило запрос в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ответ на него ожидается.

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Тюменские рыбаки на озере Котляк (Уватский район) поймали щук с язвами и коростами. Фотографии «зараженных» рыб жители опубликовали в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте». «Щука поражена чумой. Поймана в этом же водоеме (Котляк — прим. ред.) на второй день рыбалки. У нее огромная язва, кажется, что хвост сейчас отвалится. Кроме щук в улове три окуня — с виду не поражены, чистое покрытие», — указано в сообщении, которое опубликовано в группе «Рыбалка в Тобольском районе». В комментариях к посту жители предположили, что рыба заражена щучьей чумой. Рыбаки рекомендуют уничтожать таких щук. «Мне такая же на озере Челбаш попалась по первому льду. Такие же язвы были на теле», — поделился тюменец Алексей Лузаков. «Это щучья чума — рыбу сжечь», — написал Игорь Суворов. Агентство направило запрос в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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