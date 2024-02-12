Тюменские рыбаки на озере Котляк (Уватский район) поймали щук с язвами и коростами. Фотографии «зараженных» рыб жители опубликовали в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Щука поражена чумой. Поймана в этом же водоеме (Котляк — прим. ред.) на второй день рыбалки. У нее огромная язва, кажется, что хвост сейчас отвалится. Кроме щук в улове три окуня — с виду не поражены, чистое покрытие», — указано в сообщении, которое опубликовано в группе «Рыбалка в Тобольском районе».
В комментариях к посту жители предположили, что рыба заражена щучьей чумой. Рыбаки рекомендуют уничтожать таких щук. «Мне такая же на озере Челбаш попалась по первому льду. Такие же язвы были на теле», — поделился тюменец Алексей Лузаков. «Это щучья чума — рыбу сжечь», — написал Игорь Суворов.
Агентство направило запрос в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ответ на него ожидается.
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