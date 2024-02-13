Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

В Тюменской области из-за снегопада ухудшилась видимость на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
Из-за метели водителей просят быть крайне внимательными Фото:

Из-за снегопада на дорогах Тюменской области образовалась плохая видимость, что несет опасность для водителей. Об этом в своем telegram-канале сообщает УГИБДД региона.

«Внимание! На дорогах Тюменской области плохая видимость из-за снегопада!» — сообщили в ведомстве.

Водителям рекомендуют сбавлять и скорость и учитывать дорожные условия. По прогнозам синоптиков, метель продлится до 20:00 14 февраля.

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Из-за снегопада на дорогах Тюменской области образовалась плохая видимость, что несет опасность для водителей. Об этом в своем telegram-канале сообщает УГИБДД региона. «Внимание! На дорогах Тюменской области плохая видимость из-за снегопада!» — сообщили в ведомстве. Водителям рекомендуют сбавлять и скорость и учитывать дорожные условия. По прогнозам синоптиков, метель продлится до 20:00 14 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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