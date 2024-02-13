Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

Из-за метели водителей просят быть крайне внимательными
Из-за снегопада на дорогах Тюменской области образовалась плохая видимость, что несет опасность для водителей. Об этом в своем telegram-канале сообщает УГИБДД региона.
«Внимание! На дорогах Тюменской области плохая видимость из-за снегопада!» — сообщили в ведомстве.
Водителям рекомендуют сбавлять и скорость и учитывать дорожные условия. По прогнозам синоптиков, метель продлится до 20:00 14 февраля.
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