Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

В Тюменской области из-за снегопада ухудшилась видимость на дорогах

Из-за метели водителей просят быть крайне внимательными Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из-за снегопада на дорогах Тюменской области образовалась плохая видимость, что несет опасность для водителей. Об этом в своем telegram-канале сообщает УГИБДД региона.

«Внимание! На дорогах Тюменской области плохая видимость из-за снегопада!» — сообщили в ведомстве.

Водителям рекомендуют сбавлять и скорость и учитывать дорожные условия. По прогнозам синоптиков, метель продлится до 20:00 14 февраля.