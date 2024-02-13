В Анапе разгорелся крупный пожар в многоэтажке: что известно к этому часу

В Анапе загорелась многоэтажка на площади 1000 квадратных метров

14 февраля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Спасатели локализовали пожар за несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 13 февраля в Анапе загорелся 11-этажный дом на общей площади 1000 квадратных метров, из-за чего обрушилась крыша горящего здания. В результате пожара спасатели эвакуировали 440 человек, из них 112 детей. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу. Что произошло Информация о пожаре в мансардном помещении 11-ти этажного дома на Объездной улице появилась примерно в 20:30. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. С самого начала к тушению привлекли 70 специалистов и 22 единицы спецтехники. Как оказалось, здание возводилось в отсутствие проектной и разрешительной документации. Локализовать пожар спасателям удалось только к 01:00. Возле места происшествия развернули пункт питания. Количество пострадавших Позже стало известно, что сотрудники МЧС эвакуировали 440 жителей, из которых 112 детей. Во время пожара пострадал один человек. В мэрии Анапы сообщили, что пунктами временного размещения воспользовались 38 человек. Жильцов горящего дома доставили на автобусах. «Им обеспечили комфортные условия, оказывают необходимую психологическую помощь», — отметили в администрации. Обрушение крыши У горящего дома частично обрушилась крыша, после чего огонь перекинулся на квартиры верхних этажей. По словам работника спецслужбы, огонь продолжает распространяться. Реакция силовиков Следственным отделом по городу Анапа возбуждено уголовное дело по признакам преступления. По указанию главы СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. После локализации огня силовики приступят к тщательной проверке. «Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР», — отметили в ведомстве Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вечером 13 февраля в Анапе загорелся 11-этажный дом на общей площади 1000 квадратных метров, из-за чего обрушилась крыша горящего здания. В результате пожара спасатели эвакуировали 440 человек, из них 112 детей. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу. Информация о пожаре в мансардном помещении 11-ти этажного дома на Объездной улице появилась примерно в 20:30. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. С самого начала к тушению привлекли 70 специалистов и 22 единицы спецтехники. Как оказалось, здание возводилось в отсутствие проектной и разрешительной документации. Локализовать пожар спасателям удалось только к 01:00. Возле места происшествия развернули пункт питания. Позже стало известно, что сотрудники МЧС эвакуировали 440 жителей, из которых 112 детей. Во время пожара пострадал один человек. В мэрии Анапы сообщили, что пунктами временного размещения воспользовались 38 человек. Жильцов горящего дома доставили на автобусах. «Им обеспечили комфортные условия, оказывают необходимую психологическую помощь», — отметили в администрации. У горящего дома частично обрушилась крыша, после чего огонь перекинулся на квартиры верхних этажей. По словам работника спецслужбы, огонь продолжает распространяться. Следственным отделом по городу Анапа возбуждено уголовное дело по признакам преступления. По указанию главы СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. После локализации огня силовики приступят к тщательной проверке. «Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР», — отметили в ведомстве