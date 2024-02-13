В Курганской области на лекарства льготникам потратят больше 1,2 млрд рублей

14 февраля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Запас лекарственных препаратов рассчитан на 4,8 месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Затраты на обеспечение жителей Курганской области льготными лекарствами в 2024 году превысят больше 1,2 млрд рублей, что немного больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских депутатам на комиссии по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. «На начало 2024 году всего предусмотрено 1 млрд 208,2 млн рублей, в том числе из областного бюджета 759,5 млн рублей, из федерального — 449,1 млн рублей. Но в течение года появляются новые пациенты, постоянно идет довливание из областного бюджета», — пояснила Островских депутатам. В 2023 году на льготные лекарства было потрачено 1,176 млрд рублей. Островских сообщила, что на данный момент запас лекарственных препаратов в Курганфармации рассчитан на 4,8 месяца. Проведено больше 300 процедур по закупкам лекарств. В структуре получателей льготных лекарств наибольшее число — пациенты с сахарным диабетом (46№), дети в возрасте до трех лет (18%), пациенты с бронхиальной астмой (10%), онкобольные (7%). По данным депздрава, ежегодно появляется более 4 тысяч новых инвалидов, на которых не рассчитано федеральное финансирование. «Мы очень надеемся, когда заработает федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения, можно будет видеть льготников. На основании этого, возможно, будет как-то просчитываться финансирование федеральное. Тот объем, который приходит сегодня к нам, он в два раза ниже нашей потребности, спасает здесь региональный бюджет», — сказала Островских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Затраты на обеспечение жителей Курганской области льготными лекарствами в 2024 году превысят больше 1,2 млрд рублей, что немного больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских депутатам на комиссии по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. «На начало 2024 году всего предусмотрено 1 млрд 208,2 млн рублей, в том числе из областного бюджета 759,5 млн рублей, из федерального — 449,1 млн рублей. Но в течение года появляются новые пациенты, постоянно идет довливание из областного бюджета», — пояснила Островских депутатам. В 2023 году на льготные лекарства было потрачено 1,176 млрд рублей. Островских сообщила, что на данный момент запас лекарственных препаратов в Курганфармации рассчитан на 4,8 месяца. Проведено больше 300 процедур по закупкам лекарств. В структуре получателей льготных лекарств наибольшее число — пациенты с сахарным диабетом (46№), дети в возрасте до трех лет (18%), пациенты с бронхиальной астмой (10%), онкобольные (7%). По данным депздрава, ежегодно появляется более 4 тысяч новых инвалидов, на которых не рассчитано федеральное финансирование. «Мы очень надеемся, когда заработает федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения, можно будет видеть льготников. На основании этого, возможно, будет как-то просчитываться финансирование федеральное. Тот объем, который приходит сегодня к нам, он в два раза ниже нашей потребности, спасает здесь региональный бюджет», — сказала Островских.