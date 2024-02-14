Новый лагерь планируют запустить летом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио главы Курганы Анастасия Аргышева провела выездное совещание в обновленном детском лагере «Зеркальный». Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«В рамках региональной программы модернизации учреждений детского отдыха идут работы по восстановлению загородного оздоровительного лагеря „Зеркальный“. Сегодня временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева провела на объекте выездное совещание. В нем также принял участие директор Городского Центра культуры и досуга Вячеслав Тимошенко», — указано в сообщении.

Лагерь круглогодичного действия «Зеркальный», который передали на баланс Кургана, начали ремонтировать в 2023 году. Власти сообщают, что уже отремонтирован первый корпус, во всех зданиях обновили систему отопления, а на территории лагеря установили многофункциональную спортивную площадку с трибунами для болельщиков. Аргышева отметила, что работы продолжатся. Представители мэрии планируют, что лагерь начнет работать летом. В обновленном лагере одновременно смогут отдыхать около 200 детей.

Ранее губернатор Вадим Шумков сообщал, что в регионе появится более 600 новых мест в детских лагерях. В 2023 году начал работать лагерь им. Коли Мяготина, который также передали городу.

Врио главы Курганы Анастасия Аргышева провела в лагере выездное совещание Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/924/1193225/

Полностью в лагере отремонтировали уже один корпус Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/924/1193225/

Процесс ремонта в лагере продолжится Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/924/1193225/