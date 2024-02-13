Артюхов утвердил план мероприятий Года детства на Ямале

Дмитрий Артюхов утвердил план развития социальной сферы в Год детства Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил план развития образования, детского здравоохранения и других мероприятий, приуроченных к Году детства. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов утвердил план мероприятий Года детства. Документ охватывает несколько ключевых сфер: образование, здравоохранение, спорт, культуру и социальную защиту. При формировании программы опирались на запрос ямальцев и использовали успешные практики регионов», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Маленьких ямальцев обеспечат витамином D, препарат будет выдаваться детям до трех лет. В поликлиники закупят приборы визуализации вен, чтобы малыши не боялись уколов. Родителям детей с особенностями развития планируют выдавать умные камеры «Жираф» (устройство предназначено для домашнего осмотра ушей, горла, носа и кожи — прим. URA.RU), а родители младенцев с низкой массой тела получат аппараты для контроля дыхания. Молодоженам продлят действие сертификата на обследование репродуктивного здоровья с года до трех.

В сфере образования в округе в текущем году будет открыт первый кванториум, в Ноябрьске и Новом Уренгое будут работать эстетические классы. Для особенных детей будут открываться инклюзивные классы, которые заработают во всех городах и районах округа к 2025 году.

Продолжится создание спортивной инфраструктуры, к 2026 году во всех городах должны открыться центры «Северный характер». Младших школьников будут обучать катанию на коньках и плаванию. Для детей с ОВЗ пройдет параспартакиада.

Кроме того, на Ямале планируют создать сеть клубов «У дома», где дети смогут проводить досуг. А проект «Ямальские встречи» будет проходить при участии одаренных детей. Также в округе в ближайшие два года появятся центры патологии речи практически во всех муниципалитетах.