13 февраля 2024

Артюхов утвердил план мероприятий Года детства на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов утвердил план развития социальной сферы в Год детства Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил план развития образования, детского здравоохранения и других мероприятий, приуроченных к Году детства. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов утвердил план мероприятий Года детства. Документ охватывает несколько ключевых сфер: образование, здравоохранение, спорт, культуру и социальную защиту. При формировании программы опирались на запрос ямальцев и использовали успешные практики регионов», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Маленьких ямальцев обеспечат витамином D, препарат будет выдаваться детям до трех лет. В поликлиники закупят приборы визуализации вен, чтобы малыши не боялись уколов. Родителям детей с особенностями развития планируют выдавать умные камеры «Жираф» (устройство предназначено для домашнего осмотра ушей, горла, носа и кожи — прим. URA.RU), а родители младенцев с низкой массой тела получат аппараты для контроля дыхания. Молодоженам продлят действие сертификата на обследование репродуктивного здоровья с года до трех.

В сфере образования в округе в текущем году будет открыт первый кванториум, в Ноябрьске и Новом Уренгое будут работать эстетические классы. Для особенных детей будут открываться инклюзивные классы, которые заработают во всех городах и районах округа к 2025 году.

Продолжится создание спортивной инфраструктуры, к 2026 году во всех городах должны открыться центры «Северный характер». Младших школьников будут обучать катанию на коньках и плаванию. Для детей с ОВЗ пройдет параспартакиада.

Кроме того, на Ямале планируют создать сеть клубов «У дома», где дети смогут проводить досуг. А проект «Ямальские встречи» будет проходить при участии одаренных детей. Также в округе в ближайшие два года появятся центры патологии речи практически во всех муниципалитетах.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил план развития образования, детского здравоохранения и других мероприятий, приуроченных к Году детства. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов утвердил план мероприятий Года детства. Документ охватывает несколько ключевых сфер: образование, здравоохранение, спорт, культуру и социальную защиту. При формировании программы опирались на запрос ямальцев и использовали успешные практики регионов», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Маленьких ямальцев обеспечат витамином D, препарат будет выдаваться детям до трех лет. В поликлиники закупят приборы визуализации вен, чтобы малыши не боялись уколов. Родителям детей с особенностями развития планируют выдавать умные камеры «Жираф» (устройство предназначено для домашнего осмотра ушей, горла, носа и кожи — прим. URA.RU), а родители младенцев с низкой массой тела получат аппараты для контроля дыхания. Молодоженам продлят действие сертификата на обследование репродуктивного здоровья с года до трех. В сфере образования в округе в текущем году будет открыт первый кванториум, в Ноябрьске и Новом Уренгое будут работать эстетические классы. Для особенных детей будут открываться инклюзивные классы, которые заработают во всех городах и районах округа к 2025 году. Продолжится создание спортивной инфраструктуры, к 2026 году во всех городах должны открыться центры «Северный характер». Младших школьников будут обучать катанию на коньках и плаванию. Для детей с ОВЗ пройдет параспартакиада. Кроме того, на Ямале планируют создать сеть клубов «У дома», где дети смогут проводить досуг. А проект «Ямальские встречи» будет проходить при участии одаренных детей. Также в округе в ближайшие два года появятся центры патологии речи практически во всех муниципалитетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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