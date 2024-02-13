Новый главком ВСУ Сырский дал первое интервью: главные заявления

Главком ВСУ Сырский заявил, что готов отступать

13 февраля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Главком ВСУ заявил, что отступит, если необходимо будет сохранить жизни бойцам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое интервью, в котором сделал ряд заявлений. В частности, он высказал мнение, что Украине нужно запускать свое производство оружия из-за конфликта с РФ, а не дожидаться помощи от представителей Запада. URA.RU приводит главные заявления Сырского. Украина должна сама создавать оружия в конфликте с Россией, а уже после увеличивать объемы производства. По словам Сырского, в первую очередь страна должна рассчитывать на себя, а не на иностранных партнеров.

Сейчас ВСУ вынуждены начать оборонительную операцию. Все этого необходимо из-за того, что российская армия перешла в наступление по всей линии фронта.

По словам главнокомандующего ВСУ, армия отступит, если это будет необходимо для сохранения бойцов. Он заявил, что лучше оставит какую-нибудь позицию, чем потеряет кого-то из личного состава.

При этом он сообщил, что окончание конфликта зависит от эффективности действий ВСУ и поддержки со стороны партнеров в плане вооружения. На данный момент на фронте складывается сложная ситуация. Страна перешла к обороне, заявил Сырский.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое интервью, в котором сделал ряд заявлений. В частности, он высказал мнение, что Украине нужно запускать свое производство оружия из-за конфликта с РФ, а не дожидаться помощи от представителей Запада. URA.RU приводит главные заявления Сырского.