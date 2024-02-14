Киркоров впервые прокомментировал свой визит в Горловку. Скрин

Киркоров выложил фото из разрушенного зала в Горловке
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров сообщил, что благодаря ВС РФ в зале еще «зазвучит музыка» Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Певец Филипп Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала «Шахтер» в Горловке (ДНР). Он отметил, что в этом зале впервые прозвучал его хит «Атлантида».

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен», — написал Киркоров в своем telegram-канале. По его словам, благодаря российским бойцам в зале еще «зазвучит музыка».

13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что приезд Киркорова в ДНР является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки». Военкор Александр Коц сообщил, что выступление Киркорова в больнице — попытка певца избавить «себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях». Ранее Киркоров отправил деньги пострадавшим жителям Белгорода от обстрелов ВСУ, передают «Дни.ру».

В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд, дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников вечеринки со стороны общественников началась травля.

Скрин telegram-канала Филиппа Кирокрова
Скрин telegram-канала Филиппа Кирокрова

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Певец Филипп Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала «Шахтер» в Горловке (ДНР). Он отметил, что в этом зале впервые прозвучал его хит «Атлантида». «В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен», — написал Киркоров в своем telegram-канале. По его словам, благодаря российским бойцам в зале еще «зазвучит музыка». 13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что приезд Киркорова в ДНР является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки». Военкор Александр Коц сообщил, что выступление Киркорова в больнице — попытка певца избавить «себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях». Ранее Киркоров отправил деньги пострадавшим жителям Белгорода от обстрелов ВСУ, передают «Дни.ру». В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд, дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников вечеринки со стороны общественников началась травля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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