Вице-губернатор Гехт опровергла межэтнический конфликт в челябинской школе

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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, гехт ирина
Вице-губернатор Ирина Гехт подключилась к решению конфликта между детьми в челябинской школе Фото:

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт считает, что конфликт в школе №30 не является межэтническим. Об этом 14 февраля Гехт сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня в СМИ и соцсетях активно обсуждается конфликт детей в челябинской школе №30. Родители нескольких учеников первого класса сообщили о драках между учащимися и предположили, что конфликт имеет этнический характер и связан с двумя детьми семей из Таджикистана. Я бы не оценивала этот конфликт как межнациональный: это конфликт детей, в котором, безусловно, нужно разобраться и принять соответствующие решения», — заявила Гехт.

Ранее URA.RU сообщало о том, что родители первоклашек записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Проверкой ситуации занялся региональный СК. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки. К проверке инцидента подключилась прокуратура.

История началась с того, что в одном из коррекционных первых классов школы Челябинска произошел инцидент между детьми мигрантов и одноклассниками. По информации источника URA.RU, катализатором агрессии стало высказывание в сторону ребенка из семьи мигрантов.

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Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт считает, что конфликт в школе №30 не является межэтническим. Об этом 14 февраля Гехт сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня в СМИ и соцсетях активно обсуждается конфликт детей в челябинской школе №30. Родители нескольких учеников первого класса сообщили о драках между учащимися и предположили, что конфликт имеет этнический характер и связан с двумя детьми семей из Таджикистана. Я бы не оценивала этот конфликт как межнациональный: это конфликт детей, в котором, безусловно, нужно разобраться и принять соответствующие решения», — заявила Гехт. Ранее URA.RU сообщало о том, что родители первоклашек записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Проверкой ситуации занялся региональный СК. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки. К проверке инцидента подключилась прокуратура. История началась с того, что в одном из коррекционных первых классов школы Челябинска произошел инцидент между детьми мигрантов и одноклассниками. По информации источника URA.RU, катализатором агрессии стало высказывание в сторону ребенка из семьи мигрантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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