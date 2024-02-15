Извращенца, пристававшего к курганским детям, отправили в больницу

16 февраля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Курганский извращенец попал на принудительное лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский областной суд вынес решение в отношении мужчины, которого обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних. Извращенец, пристававший к детям в курганском городе, принудительно помещен в лечебное учреждение. Об этом сообщает картотека курганского облсуда. «Уголовные дела — первая инстанция. Ст. 132 ч.5 п.б (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних). Результат в отношении лица — применены принудительные меры медицинского характера», — информирует сайт суда. Дело пристававшего к детям мужчины рассматривали на протяжении трех месяцев, после чего было принято решение применить принудительное медлечение. По данным источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, решение было вынесено в отношении жителя города Шумихи. Мужчину задержали в июне 2023 года. Родители сообщили полиции, что к компании детей приставал неизвестный. После сигнала был задержан местный 49-летний житель, возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что у обвиняемого имеются значительные проблемы с психикой. Это и стало причиной изоляции его от общества в принудительном порядке. Ранее URA.RU сообщало, что курганские следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в городе Шумихе. Подозреваемым стал мужчина, в извращенной форме пристававший к группе детей на улице. Он был задержан полицией после жалоб детей и их родителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной суд вынес решение в отношении мужчины, которого обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних. Извращенец, пристававший к детям в курганском городе, принудительно помещен в лечебное учреждение. Об этом сообщает картотека курганского облсуда. «Уголовные дела — первая инстанция. Ст. 132 ч.5 п.б (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних). Результат в отношении лица — применены принудительные меры медицинского характера», — информирует сайт суда. Дело пристававшего к детям мужчины рассматривали на протяжении трех месяцев, после чего было принято решение применить принудительное медлечение. По данным источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, решение было вынесено в отношении жителя города Шумихи. Мужчину задержали в июне 2023 года. Родители сообщили полиции, что к компании детей приставал неизвестный. После сигнала был задержан местный 49-летний житель, возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что у обвиняемого имеются значительные проблемы с психикой. Это и стало причиной изоляции его от общества в принудительном порядке. Ранее URA.RU сообщало, что курганские следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в городе Шумихе. Подозреваемым стал мужчина, в извращенной форме пристававший к группе детей на улице. Он был задержан полицией после жалоб детей и их родителей.