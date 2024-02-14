В ЯНАО развивают систему «умного» видеонаблюдения

Искусственный интеллект на Ямале помогает раскрывать преступления

15 февраля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Более полусотни камер уже установлены в трех районах округа Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Ямала совместно с «Ростелекомом» развивают систему уличного видеонаблюдения. Более полусотни камер уже установлены в трех районах округа. Данные с видеокамер поступают в цифровое хранилище округа и там проходят индивидуальный анализ, сообщили в «Ростелекоме». Благодаря «умному» видеонаблюдению раскрытие преступлений в округе выросло в три раза. «Ростелеком» при поддержке окружного правительства расширил систему уличного видеонаблюдения на Ямале. Специалисты компании установили более полусотни камер сразу на трех территориях региона. Новые цифровые устройства заработали в Аксарке, Губкинском и Яр-Сале. Их установили в общественных местах, парках, на перекрестках и возле регулируемых пешеходных переходов», — говорится в релизе ПАО «Ростелеком». Когда данные с камер поступают в цифровое хранилище округа — Единую систему видеонаблюдения ЯНАО, — там полученный видеопоток проходит индивидуальный анализ. Искусственный интеллект распознает лица людей, идентифицирует номера автомобилей и даже проверяет различные сценарии правонарушений. По данным окружного департамента региональной безопасности, «умное» видеонаблюдение уже помогло снизить уровень преступности в округе. «В 2023 году раскрываемость тяжких и особо тяжких инцидентов на территории северного региона выросла в 3 раза, правонарушений — в 4 раза», — сообщает источник. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) компания подростков демонтировала камеру видеонаблюдения, установленную на теплой остановке. Также благодаря видеокамерам в школе №4 столицы округа удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ямала совместно с «Ростелекомом» развивают систему уличного видеонаблюдения. Более полусотни камер уже установлены в трех районах округа. Данные с видеокамер поступают в цифровое хранилище округа и там проходят индивидуальный анализ, сообщили в «Ростелекоме». Благодаря «умному» видеонаблюдению раскрытие преступлений в округе выросло в три раза. «Ростелеком» при поддержке окружного правительства расширил систему уличного видеонаблюдения на Ямале. Специалисты компании установили более полусотни камер сразу на трех территориях региона. Новые цифровые устройства заработали в Аксарке, Губкинском и Яр-Сале. Их установили в общественных местах, парках, на перекрестках и возле регулируемых пешеходных переходов», — говорится в релизе ПАО «Ростелеком». Когда данные с камер поступают в цифровое хранилище округа — Единую систему видеонаблюдения ЯНАО, — там полученный видеопоток проходит индивидуальный анализ. Искусственный интеллект распознает лица людей, идентифицирует номера автомобилей и даже проверяет различные сценарии правонарушений. По данным окружного департамента региональной безопасности, «умное» видеонаблюдение уже помогло снизить уровень преступности в округе. «В 2023 году раскрываемость тяжких и особо тяжких инцидентов на территории северного региона выросла в 3 раза, правонарушений — в 4 раза», — сообщает источник. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) компания подростков демонтировала камеру видеонаблюдения, установленную на теплой остановке. Также благодаря видеокамерам в школе №4 столицы округа удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок