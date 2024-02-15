ВСУ нанесли масштабный удар по Белгороду: что известно к этому часу

При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибло девять человек

15 февраля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

При обстреле ВСУ погиб грудной ребенок Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ нанесли удар по Белгороду 15 февраля. Погибли девять человек. URA.RU рассказывает, что известно о трагедии к этому часу. Как сообщает telegram-канал 112, на данный момент известно о 19 пострадавших. В telegram-канале Mash отметили, что количество погибших увеличилось до девяти человек.

Также серьезные повреждения получил небольшой торговый центр. Кроме того, в городе действует сигнал ракетной опасности.

Один из сбитых снарядов упал на улице Плеханова возле торгового центра. При этом погибли четыре человека — две женщины и два мужчины, передает telegram-канал Shot.

Осколки ракет упали на улице Лермонтова на магазин «Магнит» и территорию школы №42, пишет telegram-канал Mash.

Удар ракет ВСУ пришелся на южную часть города. В одном из частных секторов, куда попали снаряды, погиб грудной ребенок.

В Минобороны подтвердили атаку армии Украины. По их словам, попытка теракта была пресечена около 12.30 по московскому времени. С помощью дежурных средств ПВО были уничтожены 14 ракет над Белгородской областью.

В разговоре с URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что число погибших при обстреле увеличивается. Также не уточняется, какими ракетами был нанесен удар. Кроме того, он добавил, что осколки снарядов упали на стадион.

ВСУ нанесли удар по Белгороду 15 февраля. Погибли девять человек. URA.RU рассказывает, что известно о трагедии к этому часу.