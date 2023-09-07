07 сентября 2023

В Челябинске изобрели затвор для безопасности плавучих заводов в Арктике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, слесарь, конар, рабочий
На заводе в Челябинске усовершенствовали затворы для газовиков и нефтяников Фото:

В Челябинске создали затвор для безопасности плавучих заводов и других объектов. Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Конар», новинка позволит сократить сроки на ремонт техники.

«Нами оформлен патент на изделие для использования в системах трубопроводов наземных и морских промышленных объектов. В том числе это касается добычных платформ, плавучих СПГ-заводов и танкеров-газовозов. Изобретение позволит сократить время обслуживания трубопроводной арматуры, так как для ремонта затвора не надо будет изделие демонтировать», — отметили в «Конаре».

При использовании усовершенствованного затвора проводить ремонты можно будет сразу на трубопроводе. Затвор сможет работать в диапазоне температур от минус 200 градусов до плюс 350 градусов по Цельсию. Существующие аналоги допускают эксплуатацию лишь при температурах не ниже минус 60 градусов. Механизм применяется в нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности и отраслевом судостроении для проектов по транспортировке сжиженного природного газа.

Новинка тем более актуальна, что в России практически нет производств по созданию криогенной запорной арматуры. Об этом заявил руководитель направления трубопроводной и фонтанной арматуры дирекции по развитию «Конара» Павел Дорофеев.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске создали затвор для безопасности плавучих заводов и других объектов. Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Конар», новинка позволит сократить сроки на ремонт техники. «Нами оформлен патент на изделие для использования в системах трубопроводов наземных и морских промышленных объектов. В том числе это касается добычных платформ, плавучих СПГ-заводов и танкеров-газовозов. Изобретение позволит сократить время обслуживания трубопроводной арматуры, так как для ремонта затвора не надо будет изделие демонтировать», — отметили в «Конаре». При использовании усовершенствованного затвора проводить ремонты можно будет сразу на трубопроводе. Затвор сможет работать в диапазоне температур от минус 200 градусов до плюс 350 градусов по Цельсию. Существующие аналоги допускают эксплуатацию лишь при температурах не ниже минус 60 градусов. Механизм применяется в нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности и отраслевом судостроении для проектов по транспортировке сжиженного природного газа. Новинка тем более актуальна, что в России практически нет производств по созданию криогенной запорной арматуры. Об этом заявил руководитель направления трубопроводной и фонтанной арматуры дирекции по развитию «Конара» Павел Дорофеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...