В Челябинске изобрели затвор для безопасности плавучих заводов в Арктике

В Челябинске создали затвор для безопасности плавучих заводов и других объектов. Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Конар», новинка позволит сократить сроки на ремонт техники.
«Нами оформлен патент на изделие для использования в системах трубопроводов наземных и морских промышленных объектов. В том числе это касается добычных платформ, плавучих СПГ-заводов и танкеров-газовозов. Изобретение позволит сократить время обслуживания трубопроводной арматуры, так как для ремонта затвора не надо будет изделие демонтировать», — отметили в «Конаре».
При использовании усовершенствованного затвора проводить ремонты можно будет сразу на трубопроводе. Затвор сможет работать в диапазоне температур от минус 200 градусов до плюс 350 градусов по Цельсию. Существующие аналоги допускают эксплуатацию лишь при температурах не ниже минус 60 градусов. Механизм применяется в нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности и отраслевом судостроении для проектов по транспортировке сжиженного природного газа.
Новинка тем более актуальна, что в России практически нет производств по созданию криогенной запорной арматуры. Об этом заявил руководитель направления трубопроводной и фонтанной арматуры дирекции по развитию «Конара» Павел Дорофеев.
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