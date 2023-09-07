В Челябинске изобрели затвор для безопасности плавучих заводов в Арктике

08 сентября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

На заводе в Челябинске усовершенствовали затворы для газовиков и нефтяников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске создали затвор для безопасности плавучих заводов и других объектов. Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Конар», новинка позволит сократить сроки на ремонт техники. «Нами оформлен патент на изделие для использования в системах трубопроводов наземных и морских промышленных объектов. В том числе это касается добычных платформ, плавучих СПГ-заводов и танкеров-газовозов. Изобретение позволит сократить время обслуживания трубопроводной арматуры, так как для ремонта затвора не надо будет изделие демонтировать», — отметили в «Конаре». При использовании усовершенствованного затвора проводить ремонты можно будет сразу на трубопроводе. Затвор сможет работать в диапазоне температур от минус 200 градусов до плюс 350 градусов по Цельсию. Существующие аналоги допускают эксплуатацию лишь при температурах не ниже минус 60 градусов. Механизм применяется в нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности и отраслевом судостроении для проектов по транспортировке сжиженного природного газа. Новинка тем более актуальна, что в России практически нет производств по созданию криогенной запорной арматуры. Об этом заявил руководитель направления трубопроводной и фонтанной арматуры дирекции по развитию «Конара» Павел Дорофеев.

В Челябинске создали затвор для безопасности плавучих заводов и других объектов. Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Конар», новинка позволит сократить сроки на ремонт техники. «Нами оформлен патент на изделие для использования в системах трубопроводов наземных и морских промышленных объектов. В том числе это касается добычных платформ, плавучих СПГ-заводов и танкеров-газовозов. Изобретение позволит сократить время обслуживания трубопроводной арматуры, так как для ремонта затвора не надо будет изделие демонтировать», — отметили в «Конаре». При использовании усовершенствованного затвора проводить ремонты можно будет сразу на трубопроводе. Затвор сможет работать в диапазоне температур от минус 200 градусов до плюс 350 градусов по Цельсию. Существующие аналоги допускают эксплуатацию лишь при температурах не ниже минус 60 градусов. Механизм применяется в нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности и отраслевом судостроении для проектов по транспортировке сжиженного природного газа. Новинка тем более актуальна, что в России практически нет производств по созданию криогенной запорной арматуры. Об этом заявил руководитель направления трубопроводной и фонтанной арматуры дирекции по развитию «Конара» Павел Дорофеев.