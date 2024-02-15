В мэрии Кургана рассказали, как ликвидируют последствия аварии возле шоссе Тюнина

Мэрия Кургана ликвидирует глубокие ямы и лужи возле СНТ «Колосок»

15 февраля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Под дорогой отогреют сточные трубы и расчистят шоссе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок дороги на шоссе Ботаническом, где машины застревают в ямах и лужах из-за порыва на сточной трубе, будет расчищен. Трубу же повторно отогреют. Об этом сообщила администрация города Кургана. «В качестве оперативных мер будет проведена расчистка данного участка и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды, находящейся под дорожным полотном», — рассказали в администрации города. Также в мэрии отметили, что причины, которые привели к сложившейся ситуации, устанавливаются. Эти работы, по словам представителя администрации, станет возможным выполнить с помощью техники, когда спадут тридцатиградусные морозы. Кроме того, уточнил представитель, на шоссе Ботаническом был выставлен экипаж ГИБДД, чтобы регулировать движение и контролировать дорожную обстановку. Ранее URA.RU писало, что на шоссе в Кургане из-за порыва на трубе образовались лужи и глубокие ямы. В них начали застревать машины, замедлив движение на участке дороги.

Участок дороги на шоссе Ботаническом, где машины застревают в ямах и лужах из-за порыва на сточной трубе, будет расчищен. Трубу же повторно отогреют. Об этом сообщила администрация города Кургана. «В качестве оперативных мер будет проведена расчистка данного участка и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды, находящейся под дорожным полотном», — рассказали в администрации города. Также в мэрии отметили, что причины, которые привели к сложившейся ситуации, устанавливаются. Эти работы, по словам представителя администрации, станет возможным выполнить с помощью техники, когда спадут тридцатиградусные морозы. Кроме того, уточнил представитель, на шоссе Ботаническом был выставлен экипаж ГИБДД, чтобы регулировать движение и контролировать дорожную обстановку. Ранее URA.RU писало, что на шоссе в Кургане из-за порыва на трубе образовались лужи и глубокие ямы. В них начали застревать машины, замедлив движение на участке дороги.