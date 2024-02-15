В мэрии Кургана рассказали, как ликвидируют последствия аварии возле шоссе Тюнина

Мэрия Кургана ликвидирует глубокие ямы и лужи возле СНТ «Колосок»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган, автомобиль, плохая дорога, лужа, яма в дороге, шоссе батоническое
Под дорогой отогреют сточные трубы и расчистят шоссе Фото:

Участок дороги на шоссе Ботаническом, где машины застревают в ямах и лужах из-за порыва на сточной трубе, будет расчищен. Трубу же повторно отогреют. Об этом сообщила администрация города Кургана.

«В качестве оперативных мер будет проведена расчистка данного участка и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды, находящейся под дорожным полотном», — рассказали в администрации города.

Также в мэрии отметили, что причины, которые привели к сложившейся ситуации, устанавливаются. Эти работы, по словам представителя администрации, станет возможным выполнить с помощью техники, когда спадут тридцатиградусные морозы. Кроме того, уточнил представитель, на шоссе Ботаническом был выставлен экипаж ГИБДД, чтобы регулировать движение и контролировать дорожную обстановку.

Ранее URA.RU писало, что на шоссе в Кургане из-за порыва на трубе образовались лужи и глубокие ямы. В них начали застревать машины, замедлив движение на участке дороги.

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Участок дороги на шоссе Ботаническом, где машины застревают в ямах и лужах из-за порыва на сточной трубе, будет расчищен. Трубу же повторно отогреют. Об этом сообщила администрация города Кургана. «В качестве оперативных мер будет проведена расчистка данного участка и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды, находящейся под дорожным полотном», — рассказали в администрации города. Также в мэрии отметили, что причины, которые привели к сложившейся ситуации, устанавливаются. Эти работы, по словам представителя администрации, станет возможным выполнить с помощью техники, когда спадут тридцатиградусные морозы. Кроме того, уточнил представитель, на шоссе Ботаническом был выставлен экипаж ГИБДД, чтобы регулировать движение и контролировать дорожную обстановку. Ранее URA.RU писало, что на шоссе в Кургане из-за порыва на трубе образовались лужи и глубокие ямы. В них начали застревать машины, замедлив движение на участке дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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